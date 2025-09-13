快訊

豐興、威致估開平低盤

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

國內鋼筋市場近期買氣弱，加上國際廢鋼報價小幅回落，豐興（2015）、威致和海光等條鋼廠下周鋼筋盤價以平低盤開出機會大。惟市場預期，隨著工地工程推進帶動回補庫存需求釋出，有望啟動新一波漲勢。

據了解，國內鋼筋生產廠7月上旬迎來盤商和工地直接用戶的回補庫存熱潮後，受到颱風侵襲台灣和雨勢的牽動，包括各地鋼廠出貨運作和工地工程均被波及，導致接單乏善可陳，進入弱勢盤整期。

以本周新盤來看，盤價進一步往下修正，豐興鋼筋牌價跌價每公噸300元、廢鋼收購價調降每公噸200元，鋼筋新價為每公噸1.67萬元、廢鋼收購價為每公噸7,800元，型鋼產品基價則持平於每公噸2.38萬元。

觀察近一周市況變化，業內人士指出，為刺激買氣出籠，部分鋼廠降價每公噸100元試水溫，惟成效不彰，僅獲零星新單，買盤鈍化明顯。

而從原料面來看，廢鋼價格呈現探底情況，主力的美國貨櫃廢鋼最新報價來到每公噸297至298美元區間，比上周跌價約5至7美元；至於日本H2廢鋼價對台價位在每公噸310美元左右，也有所回軟。

