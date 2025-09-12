快訊

現場畫面曝光！現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

江祖平控遭三立前副總之子龔益霆性侵！士檢無管轄權 北檢將接手偵辦

中信金法說會／台壽保明年 ICS 目標125% CSM 餘額將超過1200億元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中信金12日舉行法說會，表示台灣人壽明年接軌ICS償付能力，會在125%水位，若有業務擴張計畫或併購計畫，都會在償付能力上納入考量。（本報系資料庫）
中信金12日舉行法說會，表示台灣人壽明年接軌ICS償付能力，會在125%水位，若有業務擴張計畫或併購計畫，都會在償付能力上納入考量。（本報系資料庫）

中信金12日舉行法說會，市場關注台壽保在2026年起全面接軌IFRS 17與新一代清償能力制度（ICS）後的財務情況以及併購實力，台灣人壽策略長葉栢宏表示，台灣人壽明年接軌ICS償付能力，會在125%水位，若有業務擴張計畫或併購計畫，都會在償付能力上納入考量。

台壽保預計接軌後CSM（合約服務邊際）餘額將超過1,200億，今年CSM目標約為130億元，未來目標2位數成長，中期目標為150億至200億元。明年CSM餘額釋放到稅前盈餘約7~8%的水準，並期望未來CSM餘額釋放到稅前盈餘能維持雙位數成長。

CSM可看作保單生效日起預估全期可獲得的利潤，由於壽險業2026年接軌IFRS 17後，CSM將逐期釋出呈現在各期的損益表上，是各大壽險積極拚CSM成長的主因。

上半年投資型商品占比較高，此類商品雖對CSM貢獻較小，但因其低資本消耗特性，有助於ROE最大化，預計下半年將持續銷售。

葉栢宏也強調，台壽保已適用外準金新制，目前外匯準備金充足使匯率變動不直接影響損益，影響來源在避險工具的成本等，相關經常性支出約1.1%，避險比率依匯率走勢與成本權衡調整，「該避仍會避」，不因準備金充足而大幅降低避險。

商品 台壽保 壽險業

延伸閱讀

併購三商美邦？ 中信金總座高麗雪首度對外回應

中信金法說會／是否有意併購三商壽？總座高麗雪這樣說

中信金（2891）獲利下滑...股價卻守40！專家：壽險雖衝擊但本業仍穩賺

中信金深耕金融數位創新

相關新聞

中信金法說會／台壽保明年 ICS 目標125% CSM 餘額將超過1200億元

中信金12日舉行法說會，市場關注台壽保在2026年起全面接軌IFRS 17與新一代清償能力制度（ICS）後的財務情況以及...

海外獲利占比36%居國銀之冠 中信銀法說會釋出五大海外新拓點計畫

中信金控今日舉行法說會，除了在會前記者會上揭露海外獲利占比全行稅前獲利36%，中信金總經理高麗雪也釋出 旗下中信銀的最新...

中信金法說會／中信銀獲利成長強勁 法人看好明年配發現金股息能力

中信金控（2891）今天舉行2025上半年法人說明會，儘管壽險子公司上半年受美元貶值、台幣強升影響衍生匯損衝擊，但銀行子...

百和自結前八月EPS 2.97元

鞋材大廠百和（9938）昨（11）日公布前八月自結合併損益，前八月合併營收106.01億元、年增4.4%，合併營業淨利1...

科妍皮下填補劑 賣向俄國

科妍（1786）海外布局再傳重大進展，科妍昨（11）日表示，醫美產品Hyalush系列玻尿酸皮下填補劑取得俄羅斯銷售許可...

興富發買台中千坪地

興富發合建轉購地，又一樁。興富發（2542）昨（11）日公告，旗下子公司博元建設解除原本的「台中市西屯區惠國段116、1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。