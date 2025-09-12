中信金法說會／台壽保明年 ICS 目標125% CSM 餘額將超過1200億元

中信金12日舉行法說會，市場關注台壽保在2026年起全面接軌IFRS 17與新一代清償能力制度（ICS）後的財務情況以及併購實力，台灣人壽策略長葉栢宏表示，台灣人壽明年接軌ICS償付能力，會在125%水位，若有業務擴張計畫或併購計畫，都會在償付能力上納入考量。

台壽保預計接軌後CSM（合約服務邊際）餘額將超過1,200億，今年CSM目標約為130億元，未來目標2位數成長，中期目標為150億至200億元。明年CSM餘額釋放到稅前盈餘約7~8%的水準，並期望未來CSM餘額釋放到稅前盈餘能維持雙位數成長。

CSM可看作保單生效日起預估全期可獲得的利潤，由於壽險業2026年接軌IFRS 17後，CSM將逐期釋出呈現在各期的損益表上，是各大壽險積極拚CSM成長的主因。

上半年投資型商品占比較高，此類商品雖對CSM貢獻較小，但因其低資本消耗特性，有助於ROE最大化，預計下半年將持續銷售。

葉栢宏也強調，台壽保已適用外準金新制，目前外匯準備金充足使匯率變動不直接影響損益，影響來源在避險工具的成本等，相關經常性支出約1.1%，避險比率依匯率走勢與成本權衡調整，「該避仍會避」，不因準備金充足而大幅降低避險。