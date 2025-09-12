快訊

成功抗告！柯文哲7千萬交保被發回北院更裁 北檢發聲了

還說了什麼？美商務部長稱「將和台灣達重大協議」 再曝他國談判現況

U18世界盃／又苦戰⋯ 李楷棋9局敲再見安 中華隊險勝波多黎各

聽新聞
0:00 / 0:00

海外獲利占比36%居國銀之冠 中信銀法說會釋出五大海外新拓點計畫

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信銀海外獲利占比36%居國銀之冠，未來並有五大海外新拓點計畫。圖／中信金控提供
中信銀海外獲利占比36%居國銀之冠，未來並有五大海外新拓點計畫。圖／中信金控提供

中信金控今日舉行法說會，除了在會前記者會上揭露海外獲利占比全行稅前獲利36%，中信金總經理高麗雪也釋出 旗下中信銀的最新拓點計畫，範圍涵蓋越南、印尼、澳洲、北美、日本，其中，印尼將再於第四大城市三寶瓏申設新分行。

中信銀海外占總獲利比重36%的占比，目前可說居全體國銀之冠。對於海外布局，相對於不少銀行要裁撤海外據點，高麗雪指出，中信銀不僅未打算撤點，反而希望在重點國家及區域持續深化布局，尤以大中華地區、日本、東南亞、北美四大區域為重點，目前全體海外分行稅前獲利貢獻度約36%，放款動能強勁，也希望海外獲利能持續維持在全行獲利三分之一以上的水準。

高麗雪指出，包括北美的洛杉磯分行及德州辦事處已獲美國同意設置，並獲越南主管機關核准設置海防及平陽辦事處，是中信銀繼河內和胡志明分行之後的新據點，另外，印度的GIFT CITY分行會在第4季開業，並評估在孟買設點。而在日本，熊本支行會升格為分行，另外東京分行也會在福岡設置出張所，澳洲雪梨也將爭取辦事處升格為分行。

在印尼市場則著眼台商在印尼投資的熱度，將在印尼第4大城市三寶瓏申設新分行，主要因應台商投資熱潮，尤其台商與華商在印尼布局深廣，因此繼續在印尼擴點。

對於投入高雄亞資中心特區服務的最新進度，高麗雪針對推動家族辦公室等最新成果指出，目前已有十組企業的家辦已成功設置，全部家辦的資產規模已突破100億；中信銀亦率先引進私募信貸產品，二天內就完銷原先設定的額度。

印尼 中信銀 中信金控

延伸閱讀

中信金法說會／中信銀獲利成長強勁 法人看好明年配發現金股息能力

AI 熱！國銀中小企業放款前7月達標75% 民營狂搶市占「這家居冠」

印尼豪雨成災…觀光勝地峇里島增至19死、5失蹤

暴雨釀河流氾濫！印尼峇里島現10年來最嚴重洪災 至少15死10失蹤

相關新聞

中信金法說會／台壽保明年 ICS 目標125% CSM 餘額將超過1200億元

中信金12日舉行法說會，市場關注台壽保在2026年起全面接軌IFRS 17與新一代清償能力制度（ICS）後的財務情況以及...

海外獲利占比36%居國銀之冠 中信銀法說會釋出五大海外新拓點計畫

中信金控今日舉行法說會，除了在會前記者會上揭露海外獲利占比全行稅前獲利36%，中信金總經理高麗雪也釋出 旗下中信銀的最新...

中信金法說會／中信銀獲利成長強勁 法人看好明年配發現金股息能力

中信金控（2891）今天舉行2025上半年法人說明會，儘管壽險子公司上半年受美元貶值、台幣強升影響衍生匯損衝擊，但銀行子...

百和自結前八月EPS 2.97元

鞋材大廠百和（9938）昨（11）日公布前八月自結合併損益，前八月合併營收106.01億元、年增4.4%，合併營業淨利1...

科妍皮下填補劑 賣向俄國

科妍（1786）海外布局再傳重大進展，科妍昨（11）日表示，醫美產品Hyalush系列玻尿酸皮下填補劑取得俄羅斯銷售許可...

興富發買台中千坪地

興富發合建轉購地，又一樁。興富發（2542）昨（11）日公告，旗下子公司博元建設解除原本的「台中市西屯區惠國段116、1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。