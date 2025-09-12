海外獲利占比36%居國銀之冠 中信銀法說會釋出五大海外新拓點計畫

中信金控今日舉行法說會，除了在會前記者會上揭露海外獲利占比全行稅前獲利36%，中信金總經理高麗雪也釋出 旗下中信銀的最新拓點計畫，範圍涵蓋越南、印尼、澳洲、北美、日本，其中，印尼將再於第四大城市三寶瓏申設新分行。

中信銀海外占總獲利比重36%的占比，目前可說居全體國銀之冠。對於海外布局，相對於不少銀行要裁撤海外據點，高麗雪指出，中信銀不僅未打算撤點，反而希望在重點國家及區域持續深化布局，尤以大中華地區、日本、東南亞、北美四大區域為重點，目前全體海外分行稅前獲利貢獻度約36%，放款動能強勁，也希望海外獲利能持續維持在全行獲利三分之一以上的水準。

高麗雪指出，包括北美的洛杉磯分行及德州辦事處已獲美國同意設置，並獲越南主管機關核准設置海防及平陽辦事處，是中信銀繼河內和胡志明分行之後的新據點，另外，印度的GIFT CITY分行會在第4季開業，並評估在孟買設點。而在日本，熊本支行會升格為分行，另外東京分行也會在福岡設置出張所，澳洲雪梨也將爭取辦事處升格為分行。

在印尼市場則著眼台商在印尼投資的熱度，將在印尼第4大城市三寶瓏申設新分行，主要因應台商投資熱潮，尤其台商與華商在印尼布局深廣，因此繼續在印尼擴點。

對於投入高雄亞資中心特區服務的最新進度，高麗雪針對推動家族辦公室等最新成果指出，目前已有十組企業的家辦已成功設置，全部家辦的資產規模已突破100億；中信銀亦率先引進私募信貸產品，二天內就完銷原先設定的額度。