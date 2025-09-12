中信金法說會／中信銀獲利成長強勁 法人看好明年配發現金股息能力

中信金控（2891）今天舉行2025上半年法人說明會，儘管壽險子公司上半年受美元貶值、台幣強升影響衍生匯損衝擊，但銀行子公司獲利仍創歷史同期新高，中信銀強勁的獲利表現，法人評估將是明年中信金維繫配發現金股息能力的關鍵。今天金融股大漲，中信金股價也上漲0.55元，以42.8元作收，為近期新高，單日漲幅達1.3%，超越類股與大盤。

根據金管會統計，中信金旗下中信銀為最賺錢的本國銀行，上半年中信銀稅前盈餘328.92億元，稱冠所有本土、外商與公民營銀行。因此當中信金的另一子公司台灣人壽受匯兌損益因素影響，導致獲利衰退之下，中信金憑藉中信銀這艘銀行旗艦，仍穩坐金控獲利三甲，並且在中信銀獲利持續創新高之下，逐漸追趕與去年獲利的落差。

多家投顧研究指出，雖然美國可望下周降息，激勵資本市場對壽險端獲利將有很大幫助，但是適用外匯價格變動準備金後雖緩解匯損壓力，卻將可能壓抑明年的配發現金股息空間，所以較看好銀行型金控明年配息能力。不過，中信金旗下雖也有大型壽險，但由於中信銀強勁的獲利成長動能，加持中信金整體獲利，因此投顧仍看好中信金的明年現金股息配發水準。

中信金法說會說明上半年營運概況及經營績效，上半年中信金稅前盈餘414.4億元，稅後純益358.4億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為16.29%，稅後資產報酬率（ROA）為0.83%，每股稅後純益（EPS）為1.78元，上半年稅後ROE領先金控同業，子公司台灣人壽受第2季美元大幅貶值影響，匯兌損失增加，台灣人壽上半年累計稅後純益72億元，較去年同期衰退，但台灣人壽6月起適用外匯價格變動準備金新制，並於7月獲主管機關核准提撥151億元責任準備金，以充實外匯價格變動準備金，因應匯率波動的能力也增強。

中信銀2025年上半年合併稅後純益277.6億元，創下同期歷史新高的獲利，穩居銀行業之冠。主要受惠於放款動能強勁與淨利差擴大，推升淨利息收益呈雙位數成長。財富管理、法人金融及信用卡業務亦表現穩健，帶動整體手續費收入成長，使稅後純益較去年同期成長20%。資產品質方面，合併逾放比為0.48%，備抵呆帳覆蓋率達324%，維持穩定水準。