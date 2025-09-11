快訊

獨／美濃大峽谷案爆發…高雄土資場全面停收營建廢土 業者嘆：誰想隨地便溺

金管會公布壓力測試結果 3家銀行、5家壽險嚴重情境下不合格

百和自結前八月每股純益2.97元 第4季旺季景氣可望明朗

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

鞋材大廠百和（9938）11日公布前八月自結合併損益，前八月合併營收106.01億元、年增4.4%，合併營業淨利19.05億元、年減0.6%，受新台幣匯率升值影響，稅後純益8.84億元、年減12.2%，每股稅後純益2.97元。

集團另一家百和興業-KY（8404）自結前八月合併營收50.39億元、年增9.6%，合併營業淨利8.98億元、年增24.3%，稅後純益4.14億元、年增38.5%，每股稅後純益0.99元。

百和8月合併營收14.87億元，稅後純益1.35億元，每股稅後純益0.46元。百和興業8月合併營收7.24億元，稅後純益0.8億元，每股稅後純益0.19元。

全球製鞋產業氣穩健升溫，不過上半年受到新台幣匯率升值及美國關稅政策等不利因素影響，各家廠商營收及獲利都受到衝擊。儘管近期匯率趨穩，但第3季為製鞋業傳統淡季，各家製鞋廠業績相對疲軟，百和也連帶受到影響。

配合品牌及各大鞋廠、成衣集團陸續新南向布局，百和也在越南及印尼持續擴增產能，與品牌訂單挪移接軌、取得先機。

其中，印尼第四期新廠主要生產織帶、鞋帶及鬆緊帶，可增25%產能；位於彰化和美總部的染整廠，預計今年底完工，約可增加50%產能。

越南百宏廠第二期廠房現正裝機中，年底前陸續投產，明年放量，預期可增加50%以上產能，而三期廠也完成建廠，將視訂單狀況決定投產時程。

百和今年集團資本支出約13億元，主要滿足各地新廠建設與設備汰舊換新。另外，配合美系品牌客戶分散生產地區取險政策，規劃在印度投資設廠的計畫，也持續評估及覓地中。

展望製鞋產業景氣，百和表示，美國關稅政策不定，市場普遍持保守看法，消費端也出現觀望，不過目前製鞋廠下單一切正常，預期第4季旺季可望明朗。

百和 台幣匯率

延伸閱讀

圓裕軟板廠展望 無人機市場成長將帶動業績

8月營收／台泥年減6.1% 亞泥年減15%

華航8月營收寫同期次高 年減2.7% 長榮下滑8% 星宇成長14%

世芯8月合併營收月下滑一成

相關新聞

8月營收／晶華年增14% 雲品年增5.5%

晶華（2707）昨（10）日公告8月營收5.5億元，較上月與去年同期皆呈現雙位數成長，月增12.1%、年增14.6%；累...

8月營收／台泥-6.1%亞泥-15%

水泥族群三強台泥（1101）、亞泥截至昨（10）日全數出爐，台泥8月營收122.1億元，年減6.1%，前八月營收961....

華航8月營收寫同期次高 年減2.7% 長榮下滑8% 星宇成長14%

航空及觀光族群8月營收出爐，華航、星宇航空跟五福旅行社表現最突出。華航8月合併營收為172.52億元，年減2.7%，但寫...

大同8月營收月增15% 接單強強滾

大同（2371）昨（10）日公告8月營收達49.52億元，是逾一年半來新高，月增15.6%、年增22.8%。大同指出，主...

國揚8月營收年增870倍 達麗增7倍

營建族群昨（10）日 公告營收，達麗（6177）、國揚皆倍數成長。達麗（6177）8月營收12.15億元，年增716.9...

和泰車8月營收年增15% 中華車增13%

8月車廠營收因關稅未定，掛牌數低於預期，但去年8月幾乎都落在民俗月，基期較低，各車廠營收並不一致，和泰車（2207）8月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。