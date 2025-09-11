百和自結前八月每股純益2.97元 第4季旺季景氣可望明朗

鞋材大廠百和（9938）11日公布前八月自結合併損益，前八月合併營收106.01億元、年增4.4%，合併營業淨利19.05億元、年減0.6%，受新台幣匯率升值影響，稅後純益8.84億元、年減12.2%，每股稅後純益2.97元。

集團另一家百和興業-KY（8404）自結前八月合併營收50.39億元、年增9.6%，合併營業淨利8.98億元、年增24.3%，稅後純益4.14億元、年增38.5%，每股稅後純益0.99元。

百和8月合併營收14.87億元，稅後純益1.35億元，每股稅後純益0.46元。百和興業8月合併營收7.24億元，稅後純益0.8億元，每股稅後純益0.19元。

全球製鞋產業氣穩健升溫，不過上半年受到新台幣匯率升值及美國關稅政策等不利因素影響，各家廠商營收及獲利都受到衝擊。儘管近期匯率趨穩，但第3季為製鞋業傳統淡季，各家製鞋廠業績相對疲軟，百和也連帶受到影響。

配合品牌及各大鞋廠、成衣集團陸續新南向布局，百和也在越南及印尼持續擴增產能，與品牌訂單挪移接軌、取得先機。

其中，印尼第四期新廠主要生產織帶、鞋帶及鬆緊帶，可增25%產能；位於彰化和美總部的染整廠，預計今年底完工，約可增加50%產能。

越南百宏廠第二期廠房現正裝機中，年底前陸續投產，明年放量，預期可增加50%以上產能，而三期廠也完成建廠，將視訂單狀況決定投產時程。

百和今年集團資本支出約13億元，主要滿足各地新廠建設與設備汰舊換新。另外，配合美系品牌客戶分散生產地區取險政策，規劃在印度投資設廠的計畫，也持續評估及覓地中。

展望製鞋產業景氣，百和表示，美國關稅政策不定，市場普遍持保守看法，消費端也出現觀望，不過目前製鞋廠下單一切正常，預期第4季旺季可望明朗。