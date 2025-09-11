百和自結前八月EPS 2.97元

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

鞋材大廠百和（9938）昨（11）日公布前八月自結合併損益，前八月合併營收106.01億元、年增4.4%，合併營業淨利19.05億元、年減0.6%，受新台幣匯率升值影響，稅後純益8.84億元、年減12.2%，每股純益2.97元。

集團另一家百和興業自結前八月合併營收50.39億元、年增9.6%，合併營業淨利8.98億元、年增24.3%，稅後純益4.14億元、年增38.5%，每股稅後純益0.99元。

百和8月合併營收14.87億元，稅後純益1.35億元，每股稅後純益0.46元。百和興業8月合併營收7.24億元，稅後純益0.8億元，每股純益0.19元。

全球製鞋產業氣穩健升溫，不過上半年受到新台幣匯率升值及美國關稅政策等不利因素影響，各家廠商營收及獲利都受到衝擊。儘管近期匯率趨穩，但第3季為製鞋業傳統淡季，各家製鞋廠業績相對疲軟，百和也連帶受到影響。

配合品牌及各大鞋廠、成衣集團陸續新南向布局，百和也在越南及印尼持續擴增產能，與品牌訂單挪移接軌、取得先機。

其中，印尼第四期新廠主要生產織帶、鞋帶及鬆緊帶，可增25%產能；位於彰化和美總部的染整廠，預計今年底完工，約可增加50%產能。

百和 台幣匯率

延伸閱讀

世芯8月合併營收月下滑一成

金居8月EPS 0.36元 尖點0.25元

聯發國際8月營收年增1倍 寶雅8月合併營收年增8%

寶成8月合併營收年減14% 來億減23%

相關新聞

百和自結前八月EPS 2.97元

鞋材大廠百和（9938）昨（11）日公布前八月自結合併損益，前八月合併營收106.01億元、年增4.4%，合併營業淨利1...

科妍皮下填補劑 賣向俄國

科妍（1786）海外布局再傳重大進展，科妍昨（11）日表示，醫美產品Hyalush系列玻尿酸皮下填補劑取得俄羅斯銷售許可...

興富發買台中千坪地

興富發合建轉購地，又一樁。興富發（2542）昨（11）日公告，旗下子公司博元建設解除原本的「台中市西屯區惠國段116、1...

華航8月營收寫同期次高 年減2.7% 長榮下滑8% 星宇成長14%

航空及觀光族群8月營收出爐，華航、星宇航空跟五福旅行社表現最突出。華航8月合併營收為172.52億元，年減2.7%，但寫...

大同8月營收月增15% 接單強強滾

大同（2371）昨（10）日公告8月營收達49.52億元，是逾一年半來新高，月增15.6%、年增22.8%。大同指出，主...

國揚8月營收年增870倍 達麗增7倍

營建族群昨（10）日 公告營收，達麗（6177）、國揚皆倍數成長。達麗（6177）8月營收12.15億元，年增716.9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。