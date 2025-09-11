科妍皮下填補劑 賣向俄國

科妍（1786）海外布局再傳重大進展，科妍昨（11）日表示，醫美產品Hyalush系列玻尿酸皮下填補劑取得俄羅斯銷售許可證，最快在今年第4季起開始貢獻業績。

科妍表示，該玻尿酸皮下填補劑包含單支1ml、2ml、5ml、10ml各類臉部暨身體臀部雕塑的特殊劑型，共有18種劑型，取得俄羅斯銷售許可證，同時也是第一家在俄羅斯取證的國產皮下填補劑產品。

科妍表示，據了解，含俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、亞美尼亞等五國為加深經濟及政治合作，組成的歐亞經濟聯盟(EAEU)，人口達1.85億人，受歐美影視名流影響，醫美逐漸蔚為風氣，市場潛力不容小覷。

科妍表示，本次獲證的Hyalush是海德密絲及法思麗姊妹品牌，海德密絲在台灣銷售15年，法思麗在中國也上市近十年，都擁有穩定的醫師及消費者族群，且Hyalush合作的俄羅斯客戶，與俄羅斯關節腔注射劑銷售通路屬同一集團，而科妍關節腔注射劑目前在俄羅斯市占率近七成，該集團客戶有信心將俄羅斯關節腔注射劑產品推廣行銷的成功經驗複製在俄羅斯醫美市場，除了玻尿酸臉部醫美運用的部分外，更將推出身體雕塑的新藍海。