科妍皮下填補劑 賣向俄國

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

科妍（1786）海外布局再傳重大進展，科妍昨（11）日表示，醫美產品Hyalush系列玻尿酸皮下填補劑取得俄羅斯銷售許可證，最快在今年第4季起開始貢獻業績。

科妍表示，該玻尿酸皮下填補劑包含單支1ml、2ml、5ml、10ml各類臉部暨身體臀部雕塑的特殊劑型，共有18種劑型，取得俄羅斯銷售許可證，同時也是第一家在俄羅斯取證的國產皮下填補劑產品。

科妍表示，據了解，含俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、亞美尼亞等五國為加深經濟及政治合作，組成的歐亞經濟聯盟(EAEU)，人口達1.85億人，受歐美影視名流影響，醫美逐漸蔚為風氣，市場潛力不容小覷。

科妍表示，本次獲證的Hyalush是海德密絲及法思麗姊妹品牌，海德密絲在台灣銷售15年，法思麗在中國也上市近十年，都擁有穩定的醫師及消費者族群，且Hyalush合作的俄羅斯客戶，與俄羅斯關節腔注射劑銷售通路屬同一集團，而科妍關節腔注射劑目前在俄羅斯市占率近七成，該集團客戶有信心將俄羅斯關節腔注射劑產品推廣行銷的成功經驗複製在俄羅斯醫美市場，除了玻尿酸臉部醫美運用的部分外，更將推出身體雕塑的新藍海。

醫美 俄羅斯

延伸閱讀

反制俄羅斯無人機入侵 波蘭限制東部邊境空域飛行

波蘭領空遭俄19無人機闖入 聯手北約擊落 俄否認入侵

小港醫院副院長做醫美免單？ 護師工會顧問提告貪汙

領空遭俄羅斯無人機侵犯 波蘭要求啟動北約第四條款

相關新聞

百和自結前八月EPS 2.97元

鞋材大廠百和（9938）昨（11）日公布前八月自結合併損益，前八月合併營收106.01億元、年增4.4%，合併營業淨利1...

科妍皮下填補劑 賣向俄國

科妍（1786）海外布局再傳重大進展，科妍昨（11）日表示，醫美產品Hyalush系列玻尿酸皮下填補劑取得俄羅斯銷售許可...

興富發買台中千坪地

興富發合建轉購地，又一樁。興富發（2542）昨（11）日公告，旗下子公司博元建設解除原本的「台中市西屯區惠國段116、1...

華航8月營收寫同期次高 年減2.7% 長榮下滑8% 星宇成長14%

航空及觀光族群8月營收出爐，華航、星宇航空跟五福旅行社表現最突出。華航8月合併營收為172.52億元，年減2.7%，但寫...

大同8月營收月增15% 接單強強滾

大同（2371）昨（10）日公告8月營收達49.52億元，是逾一年半來新高，月增15.6%、年增22.8%。大同指出，主...

國揚8月營收年增870倍 達麗增7倍

營建族群昨（10）日 公告營收，達麗（6177）、國揚皆倍數成長。達麗（6177）8月營收12.15億元，年增716.9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。