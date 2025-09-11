興富發買台中千坪地

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

興富發合建轉購地，又一樁。興富發（2542）昨（11）日公告，旗下子公司博元建設解除原本的「台中市西屯區惠國段116、117及118地號」土地合建契約，改為買斷土地，交易總金額40億元，土地面積約1,050.22坪，換算每坪土地單價約380.8萬元，交易相對人為新世茂資產開發及中晟投資。

興富發副總廖昭雄指出，該塊地位在台中市政北七路、近惠中路口，且正對台中新光三越，屬於七期精華地段，先前已經推案「紀汎希」，目前已售約七到八成，總銷約90億到100億元，預計明年下半年完工交屋。

興富發指出，取消合建原因，主要是因地主考量工程進度未如預期，加上目前房屋貸款相關政策緊縮，恐產生不確定性風險，雙方擬解除合建分屋契約，另行簽立土地買賣契約。

進一步查詢公開資料，此次交易相對人「新世茂資產開發」，負責人為李兩平，他同時也是知名開發商中悅機構創辦人。據悉，李兩平與興富發總裁鄭欽天頗有私交，過去也曾數度 攜手購置土地開發不動產。

因房市走冷，去年興富發就宣布暫緩購地，僅會考慮合建、都更案等，不過在房市持續低迷下，部分合建地主考量未來風險，希望興富發買斷土地。

除了此次交易外，今年5月興富發同樣也有合建轉購地的交易，子公司博元建設以32.09億元取得台中市西屯區文商段千坪土地。

至於今年興富發交屋量，廖昭雄指出，由於工程進度關係，預期今年有部分個案完工入帳會遞延至明年，不過已經陸續交屋的個案，因主要都是首購族，且公司跟長期往來銀行都有協調，目前都沒有房貸問題，完工入帳時程主要還是得看工程進度。

推案方面，興富發近年推案瞄準房地產剛性需求，以住宅和商辦雙引擎前進，今年推出九大案，總銷共1,542億元，商辦、住宅比例約各半。

