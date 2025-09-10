商億營收／匯損影響 8月3.3億元、年減3.4%

商億-KY（8482）10日發布8月營收3.3億元，月增9.7%、年減約3.4%，受匯率負面影響5.6%，換算美金月增7.1%、年增2.4%。累計前八個月營收22.8億元，年減4.2%。

商億表示，主要來自關稅風險趨緩，搭配泰柬邊境人力回流，有效推升柬埔寨廠區稼動率，成為美系客戶重要供應基地。公司憑藉先進的複合材料家具產品優勢並積極拓展歐洲、中東及俄羅斯等非美市場，加速全球客製化家具供應鏈布局，穩健掌握市場成長契機，展現強韌經營力道。

隨著美國聯準會釋出鴿派訊號，市場普遍預期下半年將進入降息周期，有望提振耐久財消費與高端家具需求。巴菲特旗下巴郡（Berkshire Hathaway）近期重押美國住宅建築大廠DR Horton及Lennar，釋出住房市場將因利率回落迎來順風的訊號，家具需求有望同步受益，成為產業風向球。

然而，美國政府同步啟動進口家具關稅調查，最快50天內完成，可能對亞洲與東南亞製造基地課徵新關稅。儘管政策旨在振興本土製造，但業界普遍認為執行效果有限，反而加劇供應鏈成本壓力與市場不確定性。

商億董事長謝智通指出，美國本土製造成本遠高於亞洲，加上原料與零件仍仰賴進口，將面臨高達30–55%的中國大陸關稅與15%的歐洲關稅，最終導致售價上漲、抑制消費。他強調，公司聚焦高所得客群，主打美系高端家具品牌，具備一定抗壓性。

面對現況，公司早已積極轉型，開發木材結合鐵件、石材、編藤等複合材料產品，目前占比已達四成，未來將持續提升。商億所打造的複合材料家具，不僅融合異材質，更在設計語言中展現空間感與細節美學，成為高端品牌指定合作的首選。此類工藝產品美國本土無法量產，仍需依賴進口供應鏈，成為商億重要的競爭優勢。

儘管東南亞各國具備製造優勢，商億表示，公司在複合材料家具的設計、品質與服務整合方面展現領先優勢。越南雖具設計與製造能力，但在高端家具市場的複合性產品對品質與細節要求嚴格，公司表現更出色，且價格更有競爭優勢，菲律賓雖有藤編工藝但在高端家具與特殊專案訂製（SPO）能力上仍有落差。商億憑藉多年累積的設計能力與品牌客戶長期合作的經驗，已建立成熟的複材開發流程與全球交付能力，穩定支撐高端品牌的品質要求與交貨周期。

展望未來，商億表示，將持續強化複合材料產品線，優化全球供應鏈布局，並積極拓展歐洲、中東、俄羅斯等非美市場與中國大陸內銷客戶，以分散風險、穩健經營。面對降息驅動的消費新局，公司將以高附加價值的複材家具、靈活交付能力與全球布局韌性，穩定支撐營運動能，深化客製化優勢，擴大全球市占版圖。