華航8月營收寫同期次高 年減2.7% 長榮下滑8% 星宇成長14%

航空及觀光族群8月營收出爐，華航（2610）、星宇航空跟五福旅行社表現最突出。華航8月合併營收為172.52億元，年減2.7%，但寫下歷年同期次高；星宇航空則是航空四雄當中唯一年增14%；旅行社業者中，五福旅遊年增20%，創歷年同期新高。

華航集團8月合併營收為172.52億元，較去年減少2.7%，寫下歷年同期次高；其中，客運收入104.37億元，貨運收入 55.27億元；累計前八個月營收為1,390.54億元，年增3.02%。

10月迎接日、韓的楓葉季，華航線上秋季旅展精選航線 76 折起；考量到美國商務市場需求，華航昨(10)日參加為期三天在SEMICON Taiwan 國際半導體展，為本次唯一以實體攤位參展的航空公司，為12月3 日即將開航的鳳凰城暖身，讓更多國際商務客認識華航。

長榮航空8月合併營收達183.25億元，年減8.04%、月減0.91%；累計前八個月合併營收達1,470.69億元，較去年小幅下滑0.02%。因應即將到來的日本賞楓旅遊需求，日本線桃園—福岡再增班。

星宇航空8月總營收為37.75億元，年增率14%；累計前八個月營收達297.51億元，較去年同期成長29%，創歷年同期新高。航網拓展方面，星宇航空為迎接日本賞楓季節，福岡航線調整以A330neo廣體客機營運。另外，與美國航空啟動聯航合作，明年1月15日台北-鳳凰城航線啟航後，雙方航網將更綿密的結合，行李從出發地可直掛目的地，前往超過40個美國的內陸航點。

五福旅遊8月營收達7.11億元、年增20.92％；累計營收58.62億元、年增14.21％。Q4有連假紅利、新增航點、及普發現金等利多支持，旅遊市場需求看好。