慶豐富營收／8月4.55億元 宣布第4季擴增美國亞特蘭大據點產能

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

居家生活用品全方位供應商慶豐富（9935）10日公布8月合併營收4.55億元，與上月持平，較去年同期減少12%，若以美元計價，8月營收則年減5.5%。累計前八月合併營收32.57億元、年減5.6%。

慶豐富同時宣布，集團將強化線上電商通路客戶布局，規劃於今年第4季擴增美國亞特蘭大據點產能，提升美東與美南市場的出貨效率，以確保供貨即時性與服務品質，助力創造未來營運正面效益。

慶豐富表示，今年旗下家紡事業主要客戶下單趨於保守，但受惠前八月窗簾事業美元銷售仍年增1.8%，有效抵銷家紡事業營收下降影響，若以美元計價，累計前八月合併營收僅年減3.4%。

慶豐富在線上電商通路客戶，及建築師、建商的專業市場拓展成效顯著，成為推升旗下窗簾事業的主要動能，並進一步完善集團在全渠道通路客戶布局。

在線上電商通路客戶方面，慶豐富今年推出免打孔系列窗簾新品，「免鑽孔、即裝即用」的設計，成功切中消費者痛點。

結合亞特蘭大地區客製化生產工廠，滿足消費者快速客製化裁切、物流運送服務，展現產品熱度與市場接受度，有望隨著線上熱銷效應持續發酵，亦有助於帶動實體零售通路客戶增加採購意願，進一步放大整體業務接單表現。

慶豐富指出，集團憑藉具備固定尺寸、快速客製化及全客製化的窗簾產品商業模式，得以靈活滿足全渠道通路客戶多元需求，提高北美窗簾市場供應滲透率。

尤其，慶豐富亦於建築師、建商的專業市場拓展效益頗豐，不論在窗簾開發設計與優異品質、多區生產供應彈性、訂單交期掌握等，皆為客戶首選供應合作夥伴。

隨著深化專業市場客戶業務合作，帶動今年前八月專業市場營收已超越去年全年水準，明顯年增76.3%，不僅堆疊窗簾事業營運動能，同時銷售結構組合持續優化，有助於創造窗簾事業營運獲利能力精進。

展望未來營運，慶豐富仍積極擴大窗簾事業營運動能，除計畫擴充免打孔窗簾系列產品線，預計於年底前在線上電商通路客戶平台，陸續推出2至3款新規格產品，亦已針對既有線上窗簾品項調漲價格，以因應關稅與匯率波動帶來的成本壓力。

營收 電商

相關新聞

台新新光金前八月賺185.4億元、EPS 1.13元 創歷年同期新高

台新新光金控（2887）10日公布8月獲利，本月為合併後首次完整認列原新光金全數獲利，單月自結稅後純益47億元，為歷年第...

13家金控8月獲利578億元 年增逾7成

受惠8月新台幣兌美元匯價貶值逾2%，加上資本市場走揚，金融業獲利表現穩健，13家金控8月稅後淨利新台幣578.32億元，...

三大金控獲利壓線公布 銀行表現亮眼

三大金控單月自結獲利壓線公布。其中，富邦金、國泰金和台新新光金旗下銀行表現突出，前8月獲利均創下新高。

星宇航空營收／8月37.75億元 年增14%

星宇航空（2646）2025年8月總營收為37.75億元，年增率14%。累計前八個月營收達297.51億元，較去年同期成...

大同營收／8月49億元、月增15.6% 前八月327億元創7年同期新高

大同（2371）10日公告8月營收49.52億元，創今年單月新高，也寫下逾一年半來高點，核心電力事業及重要子公司成長動能...

中鋼營收／8月247億元、月增1.4% 出現正向反應

中鋼（2002）10日公告8月營收247億元、年減16%，但與7月相比增加1.4%，終止連續3個月衰退的局面，市場出現正...

