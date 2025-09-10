13家金控8月獲利578億元 年增逾7成

受惠8月新台幣兌美元匯價貶值逾2%，加上資本市場走揚，金融業獲利表現穩健，13家金控8月稅後淨利新台幣578.32億元，相較去年同期獲利年增78.54%。

根據公開資訊觀測站，13家金控前8月獲利為3638.29億元。13家金控中，富邦金居單月獲利、累計獲利與累計每股稅後純益（EPS）三冠王，不過，整體來看，今年前8月獲利勝過去年同期的僅有5家業者，分別為台新新光金、玉山金、永豐金、第一金與華南金，多為以銀行業務為主體的金控。

富邦金8月自結稅後淨利111億元，前8月稅後淨利734.8億元，EPS為5.11元。富邦金指出，富邦人壽8月賺58.1億元；北富銀8月稅後淨利32.6億元，前8月稅後淨利257.4億元，因核心業務維持穩健，單月獲利較去年同期成長12%，為歷年8月新高；富邦產險前8月獲利較去年同期成長32%；富邦證券前8月獲利創歷年同期次高紀錄。

國泰金8月稅後淨利102.7億元，前8月稅後淨利650.5億元，EPS為4.18元。國泰金指出，國壽8月稅後淨利53.3億元；國泰世華銀行8月賺36.9億元，前8月賺312.8億元，受惠放款成長、資金成本控制得宜，淨利息收入呈雙位數增長。整體來看，國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信前8月稅後淨利續創歷史同期新高，國泰證券累計稅後淨利為歷史同期次高。

中信金8月稅後盈餘79.01億元，前8月合併稅後盈餘495.81億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.49元。中信金表示，子公司中信銀8月存放款與財管業務表現良好，單月獲利49.95億元，子公司台灣人壽8月獲利23.82億元。

台新新光金單月獲利除了原台新金控獲利外，也加入合併後新光的獲利。台新新光金公告整體8月稅後淨利為47億元，前8月獲利為185.4億元，EPS為1.13元。台新銀行8月賺20.1億元，為歷年第2高，前8月稅後淨利135.6億元，較去年同期增加9.7%，續創歷年同期新高。

4大公股金控方面，兆豐金前8月稅後淨利254.65億元，年減5.4%，EPS達1.72元，續居公股龍頭；第一金前8月稅後淨利196.55億元，年成長3.6%；華南金前8月稅後淨利172.53億元，年成長6.07%；合庫金前8月稅後淨利143.29億元，年減2.5%。