新台幣走貶與實現資本利得 6大壽險8月賺167億

中央社／ 台北10日電

新台幣8月走貶，有利壽險業累積外匯價格變動準備金並控制避險成本，6大壽險8月獲利新台幣167.32億元，年增11.8倍，累計前8月獲利711.02億元，但跟去年同期相比，獲利仍大減68%。

台灣人壽8月稅後淨利23.82億元，年增2.29倍，累計前8月稅後淨利113.40億元，年減44%，主要是因美元匯率自今年初以來累計貶值6.6%，導致匯兌損失增加，不過，保險核心業務持續成長，新契約保費較去年同期增加24%。

富邦人壽8月稅後淨利58.1億元，年成長1.46倍，累計前8月稅後淨利362.8億元，年減51%。富邦人壽指出，8月主要投資收益來源係利息收入、國內外股票及基金資本利得、國內基金配息收入及股票股利收入。股市方面，加權指數8月再創歷史新高、也有實現資本利得。近期美元走勢轉趨穩定，台幣逐步回吐第2季升值幅度，有助於富邦人壽外匯價格變動準備金餘額持續提升。

國泰人壽8月稅後淨利53.3億元，年增3.36倍，累計稅後淨利達283.7億元，年減57%。國泰金說明，單月獲利強健，主要反映資本利得及經常性收益挹注，整體營運維持穩健。

凱基人壽8月獲利15.69億元，年增55.19%，累計前8月獲利64.58億元，年減66%。凱基人壽指出，8月台幣兌美元匯率持續貶值，因而累積外匯價格變動準備金，同時掌握市場脈動實現投資獲利，且凱基人壽保單銷售展現穩健成長動能，新契約保費較去年同期成長超過2成。

台新新光金控公告，新光人壽8月淨損9.1億元，較7月獲利低，主因為當月股利收益較少，但保險本業仍持續穩健發展，聚焦推動外幣保單及價值型商品銷售。

累計前8月獲利方面，由於台新金與新光金7月24日正式合併為「台新新光金控」，7月僅統計7月24日到31日獲利表現，累計公告獲利8.9億元，若加計前6月累計虧損299.68億元，淨損290.78億元。

南山人壽8月稅後損益25.51億元，年成長496.03%，累計前8月自結獲利177.32億元，年減50%。南山人壽8月合併新契約保費為新台幣67億元，以投資型年金、理財型及高保障商品為銷售主力。

