裕慶營收／8月3.56億元 單月已連續三月呈年增態勢

裕慶-KY（6957）10日公布8月合併營收達3.56億元、年增21%，單月營收已連續三月維持年成長走勢，若以美元計價，8月合併營收年增29.4%；累計前八月合併營收23.75億元、年減5%。

裕慶指出，8月營收成長主要受惠於百貨零售連鎖店（K）、美國居家修繕龍頭（H）與（L）等商用展示架新專案訂單陸續交貨認列，帶動旗下商用展示架ODM業務動能成長態勢。

再加上電動床機構件主力客戶急單需求湧現，推升集團整體產能稼動率保持在一定水準之上，同步創造集團在鋼材原料採購、生產成本管理資源綜效放大。

在業務發展策略上，裕慶持續深化商用展示架ODM業務市場競爭力，結合電子科技技術強化設計開發實力，除針對智能灑水功能植物架進行產品升級，並已取得美國第二大家居裝修通路（L）客戶新一波產品採購訂單。

裕慶同時也開發自助結帳收銀架、智慧電子標籤展示架等新產品，不僅提升產品附加價值，亦協助客戶滿足消費者購物體驗升級、門市管理完善與人力成本優化等需求，凸顯公司在客製化產品設計開發的核心優勢。

此外，隨著中國大陸、台灣及印尼多區生產基地的彈性供應陸續完善，裕慶也積極拓展非美區域業務版圖，深化開發多元零售、國際品牌合作客戶量體，預期將有助於創造整體營運正面效益。