快訊

「火焰燃燒速度快」興達電廠爆炸起火 台電董事長曾文生說明原因

台積電鉅額交易再現1276元天價 指數有望挑戰25500關卡

台北明高溫恐達38度！這日前防午後雷雨 未來1周熱帶擾動發展機率曝光

台新新光金前八月賺185.4億元、EPS 1.13元 創歷年同期新高

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新新光金。圖／台新新光金控提供
台新新光金。圖／台新新光金控提供

台新新光金控（2887）10日公布8月獲利，本月為合併後首次完整認列原新光金全數獲利，單月自結稅後純益47億元，為歷年第三高，月增29.8%，年增69.6%，累計前八月合併稅後純益185.4億元，年增20.8%，創歷年同期新高，累計每股稅後純益（EPS）1.13元。

主力獲利引擎台新銀行8月稅後純益20.1億元，前八月稅後純益135.6億元，較去年同期增加9.7％，續創歷年同期新高，主要受惠核心業務獲利動能持續成長。資產品質維持穩健，截至8月底逾放比為0.15%，備抵呆帳覆蓋率為823.72%。新光銀行8月稅後純益9.5億元，與上月相較獲利增加，主因7月僅認列7月24日至31日的稅後純益。

人壽子公司方面，台新人壽8月稅後虧損0.6億元，主因業務動能強勁，有初年度損，以及因股利收入高峰期已過所致；前八月稅後純益13.7億元，較去年同期減少，主要是因股票資本利得減少。

而新光人壽8月稅後虧損9.1億元，前八月（7月24日至今）稅後純益8.9億元。新壽獲利低於上月，主因股利收益較少，但保險本業持續穩健發展，聚焦推動外幣保單及價值型商品銷售。

台新證券8月稅後純益5.5億元，與上月相較獲利增加，主因證券市場指數上漲，致營業證券處分及評價利益、經紀手續費收入增加，以及承銷業務成長，致公司承銷業務收入增加；前八月稅後純益12.8億元，較去年同期減少，主因國際情勢動盪，證券市場波動劇烈，致公司營業證券處分損失及評價損失增加。元富證券8月稅後純益7.7億元，與上月相較獲利增加，主因7月僅認列7月24日至31日的稅後純益。

EPS 股利 台新新光金控

延伸閱讀

富邦金前八月EPS 5.11元 三大子公司8月獲利創新高

中租控股8月自結獲利16.8億元 EPS 0.98元

謝金河：飆漲股的天際線 沒有永遠只漲不跌的股價

上海商銀累計前八月 EPS 2.34元

相關新聞

台新新光金前八月賺185.4億元、EPS 1.13元 創歷年同期新高

台新新光金控（2887）10日公布8月獲利，本月為合併後首次完整認列原新光金全數獲利，單月自結稅後純益47億元，為歷年第...

三大金控獲利壓線公布 銀行表現亮眼

三大金控單月自結獲利壓線公布。其中，富邦金、國泰金和台新新光金旗下銀行表現突出，前8月獲利均創下新高。

星宇航空營收／8月37.75億元 年增14%

星宇航空（2646）2025年8月總營收為37.75億元，年增率14%。累計前八個月營收達297.51億元，較去年同期成...

大同營收／8月49億元、月增15.6% 前八月327億元創7年同期新高

大同（2371）10日公告8月營收49.52億元，創今年單月新高，也寫下逾一年半來高點，核心電力事業及重要子公司成長動能...

中鋼營收／8月247億元、月增1.4% 出現正向反應

中鋼（2002）10日公告8月營收247億元、年減16%，但與7月相比增加1.4%，終止連續3個月衰退的局面，市場出現正...

泓德能源8月營收6.4億、月增118.81% 日本儲能案場年底前如期商轉

泓德能源（6873）今（10）日公布8月單月營收達6.40億元，月增高達118.81%，年增4.08%；2025年截至8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。