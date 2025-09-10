台新新光金前八月賺185.4億元、EPS 1.13元 創歷年同期新高

台新新光金控（2887）10日公布8月獲利，本月為合併後首次完整認列原新光金全數獲利，單月自結稅後純益47億元，為歷年第三高，月增29.8%，年增69.6%，累計前八月合併稅後純益185.4億元，年增20.8%，創歷年同期新高，累計每股稅後純益（EPS）1.13元。

主力獲利引擎台新銀行8月稅後純益20.1億元，前八月稅後純益135.6億元，較去年同期增加9.7％，續創歷年同期新高，主要受惠核心業務獲利動能持續成長。資產品質維持穩健，截至8月底逾放比為0.15%，備抵呆帳覆蓋率為823.72%。新光銀行8月稅後純益9.5億元，與上月相較獲利增加，主因7月僅認列7月24日至31日的稅後純益。

人壽子公司方面，台新人壽8月稅後虧損0.6億元，主因業務動能強勁，有初年度損，以及因股利收入高峰期已過所致；前八月稅後純益13.7億元，較去年同期減少，主要是因股票資本利得減少。

而新光人壽8月稅後虧損9.1億元，前八月（7月24日至今）稅後純益8.9億元。新壽獲利低於上月，主因股利收益較少，但保險本業持續穩健發展，聚焦推動外幣保單及價值型商品銷售。

台新證券8月稅後純益5.5億元，與上月相較獲利增加，主因證券市場指數上漲，致營業證券處分及評價利益、經紀手續費收入增加，以及承銷業務成長，致公司承銷業務收入增加；前八月稅後純益12.8億元，較去年同期減少，主因國際情勢動盪，證券市場波動劇烈，致公司營業證券處分損失及評價損失增加。元富證券8月稅後純益7.7億元，與上月相較獲利增加，主因7月僅認列7月24日至31日的稅後純益。