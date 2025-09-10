統一超營收／8月300億元、年增1.7% 創同期新高

統一超（2912）10日公布8月營收300.7億元，年增1.7%，續創歷史同期新高，累計前八個月營收為2,317.8億元，年增3.9％。

統一超表示，台灣7-ELEVEN穩健展店持續擴大市場布局、創新線上線下商品與服務，打造uniopen會員生活圈， 8月份在暑期旺季、父親節、中元節、防颱及酷暑高溫加持下，帶動鮮食、咖啡、飲料等需求成長，持續推升消費力道。轉投資事業包含統一生活（康是美）、統一百華、統一資訊、統一速達等均積極向上，挹注整體營收成長。

台灣7-ELEVEN深化會員服務以「uniopen會員生活圈」整合集團會員、點數及支付等核心功能，提供1,900萬會員便利消費體驗，統一企業集團（1216）8月上市「中國信託uniopen聯名卡」以多元生活品牌、便利的支付方式滿足消費者日常需求。同時藉由點數兌換商品、折抵代收，以及看準旅遊旺季推展跨境旅遊集點護照、與星級飯店和旅遊業者合作舉辦「會員驚喜抽」、「點數回饋」等活動，活絡OPENPOINT點數生態圈。自有電商「7-ELEVEN i預購」、「iOPEN Mall」、門市團購平台「i划算」等服務，搭配交貨便、賣貨便及OPEN NOW等多元服務平台，打造線上線下便捷銷售管道，滿足暑期出遊、中元採買需求。

台灣7-ELEVEN鮮食穩健成長，自有鮮食品牌積極推動夏季美食與品牌跨界合作策略，其中以「美味聯萌大明星」吉伊卡哇包裝系列商品、「星級饗宴」品牌與米其林必比登泰式餐廳「帕泰家」開發泰式美食、「Homeal家常美味」與貳樓聯名推出義大利麵和微波即食小點表現亮眼；並且擴大引進蒸玉米、關東煮夏季蔬菜等食材、多款蔬食沙拉，同時引進夏季當令熱帶水果、與政府單位及地方農會共同推廣在地農特產，滿足消費者健康飲食及高溫消暑需求，帶動鮮食相關類別業績成長近一成。

台灣7-ELEVEN攜手品牌大廠持續開發飲料、冰品、啤酒等豐富品項，藉由思樂冰、霜淇淋、酷聖霜推出話題新品，已是現做冰品最豐富的零售通路。CITY系列飲品則透過聯名異業合作祭出差異化商品和周邊小物引領話題，像是CITY CAFE換上吉伊卡哇主題杯、CITY TEA與韓國人氣限量「RiCO夏日果物」杯緣子合作贈品活動、CITY PRIMA首創精品咖啡與美妝跨界合作，攜手頂級法國保養品牌LANCÔME蘭蔻於七夕情人節聯名企劃體驗組；而為搶攻夏季現調飲品商機，分別端出多款沁涼飲料，CITY TEA新品「紫桑果粒冰茶」、CITY TEA「冰菓室」推出超商版隨走隨吃的剉冰「黑糖粉粿剉冰」、以及拓點超過400家門市的「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」也帶來話題新品「冰淇淋系列紅茶」，多元商品創新風味體驗，帶動整體CITY系列飲品成長近一成。

暑假期間台灣7-ELEVEN強化重點門市、商場營運動能，積極把握各大景點出遊人潮，8月份於高雄開設首間「娃寶歡樂世界OPEN!PLAZA」複合店，集結肖像、動漫、潮流等元素打造全新遊憩空間。全店行銷活動透過滿額立折、滿額贈禮等活動，挹注業績成長，全店集點則與時下當紅肖像、話題動漫吸引粉絲關注與收藏，鬼滅之刃、人魚漢頓、歐拉夫、DINOTAENG、三麗鷗、伊藤潤二系列等話題精品集點活動，帶動IP相關商品穩定成長；同時更整合集團資源搶攻節慶商機，販售空運進口石斛蘭，以「Love Dad」向天下父親致敬，串連集團超過10大品牌，營造溫馨節慶儀式感。

展望9月，台灣7-ELEVEN瞄準開學季、中元中秋節令、換季食飲與用品生活需求，持續以鮮食品牌開發話題新品、CITY系列推出多元行銷活動與開發特色飲品，並且以OPENPOINT點數生態圈創新服務、深入會員生活，持續架構超越顧客期待的生活型服務平台，多元作法預期可望持續帶動消費高峰，挹注營運穩健成長。