士電、華城8月寫最旺單月

士電（1503）、華城昨（10）日公告8月營收，兩大廠單月、累月營收均再創同期新高。士電8月營收28.5億元，年增12.64%；累計今年前八月營收245.93億元，年增5.89%。

華城8月營收17億元，年增7.3%，累計今年前八月營收144.3億元，年增28%。

士電昨日公告人事異動案，原總經理謝漢章卸任，並啟動雙總經理制度，新任者為郭約瑟與程相智，發言人則由郭約瑟擔任，代理發言人為程相智及士電副總經理李盈助，自10月1日起生效。

士電目前在手訂單滿檔，能見度已達2028年，產能方面，士電原有兩座大型電力級變壓器廠，規劃再興建兩座，其中第三廠今年9月將投產500KV電力級變壓器，第四廠原先規劃161KV變壓廠，為了外銷北美事業，將改生產為230KV變壓器，預計第4季規劃完成，預計2027年完工，四大廠量產後，預期產能可增加五成。

士電表示，在台電強韌電網計畫、綠能、AI資料中心，加上產業AI化，都帶動電力需求強勁，電力設備需求暢旺，海外方面，美國同樣在基礎建設、AI及能源發展下，都帶動重電拉貨，而今年士電外銷北美變壓器比重由去年10％上升到15%，明年可望比例再度拉高。

華城目前在手訂單滿檔，訂單能見度已達2028年，華城指出，在經營團隊因應得宜下，去年外銷比例為45％，今年可望拉高到50％以上，其中銷美國比例接近四成，預期今年營運有望持續成長、審慎樂觀看待後市。

產能方面，華城桃園觀音三廠正在擴建中，預計年底完工，明年加入生產行業，總計華城有四座廠，包括中壢廠生產小型配電變壓器，觀音二廠為大型變壓器，觀音三廠生產中型變壓器，台中廠為生產超大型變壓器，未來也可利用不同廠房的產能支援及設備借用等彈性規劃調整。