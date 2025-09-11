中鋼8月營收年減16%
中鋼（2002）昨（10）日公告8月營收247億元、年減16%，但與7月相比增加1.4%，終止連三個月衰退的局面；由於目前正逢「金九銀十」期間，市場出現正向反應，順勢銜接第4季傳統旺季，後市樂觀看待。
累計中鋼今年前八月營收2,173億元、年減12%；中鋼指出，近期因美國關稅確定後，加上美國供應商因庫存消耗，已經請台灣業者出貨，接下來美國降息可能性高，屆時資金充裕有利用鋼需求。
中鋼表示，8月出貨量79萬公噸，較目標76萬公噸高出3萬公噸，並較7月73萬公噸增加6萬公噸，除了美國關稅較為明確外，主要是7月底因氣候因素出貨不及的數量，遞延至8月。其中，中鋼8月出貨58萬公噸，與目標數相當，中龍出貨20.7萬公噸，較目標量多 2.8萬公噸；集團內外銷來看，內銷出貨合計43萬公噸，高出目標2.5萬公噸、外銷出貨合計36.2萬公噸，較目標35.7萬公噸多出0.5萬公噸。
中鋼專家指出，鋼市「金九」逐步顯現，鋼市明顯回溫為市場所樂見，期待順勢銜接第4季傳統產業旺季。
