中國大陸售價走弱影響 水泥雙雄8月營收年減

水泥雙雄台泥和亞泥今天公布8月營收。受到中國大陸市場售價調整，影響營運表現，台泥單月營收年減6.07%，亞泥則衰退15.89%；另台泥因海外布局與台灣儲能事業支撐，前8月營收較去年同期成長4.19%。

台泥8月營收為新台幣122.1億元，年減6.07%，主要受到中國大陸水泥市場售價調降影響。不過今年前8月累計營收為961.3億元，年增4.19%，成長動能來自國際化布局，旗下土耳其OYAK水泥與葡萄牙Cimpor今年累計營收達398.92億元，占整體營收逾4成，成為台泥降低兩岸水泥市場依存度，驅動整體營收成長的關鍵。

台泥表示，2020年9月成立的台泥儲能展現成長潛力，今年前8個月累計營收年增126%，所建置的台灣E-dReg（電能移轉複合動態調節備轉）儲能案場，以195MW的裝置容量高居國內E-dReg市場首位，占比達26%。台泥儲能已是台泥多元營收中的重要一環。

亞泥公布8月營收為56.63億元，年減15.89%。亞泥向中央社記者表示，台灣市場水泥銷量較去年同期呈現穩步回升，子公司亞東預拌的表現，也讓亞泥整體營收保持穩定，但子公司嘉惠電力二期發電度數較去年減少，轉投資遠龍不鏽鋼量價下跌，中國市場也因售價和銷量也較去年同期減少，使8月營收年減雙位數。

亞泥今年前8個月營收為467.6億元，年減4.46%。亞泥表示，全球景氣仍呈現不明朗情況下，仍將持續深耕本業，推動綠色低碳轉型，強化成本控管，並以多角化策略分散風險，優化獲利結構。