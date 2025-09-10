中國大陸售價走弱影響 水泥雙雄8月營收年減
水泥雙雄台泥和亞泥今天公布8月營收。受到中國大陸市場售價調整，影響營運表現，台泥單月營收年減6.07%，亞泥則衰退15.89%；另台泥因海外布局與台灣儲能事業支撐，前8月營收較去年同期成長4.19%。
台泥8月營收為新台幣122.1億元，年減6.07%，主要受到中國大陸水泥市場售價調降影響。不過今年前8月累計營收為961.3億元，年增4.19%，成長動能來自國際化布局，旗下土耳其OYAK水泥與葡萄牙Cimpor今年累計營收達398.92億元，占整體營收逾4成，成為台泥降低兩岸水泥市場依存度，驅動整體營收成長的關鍵。
台泥表示，2020年9月成立的台泥儲能展現成長潛力，今年前8個月累計營收年增126%，所建置的台灣E-dReg（電能移轉複合動態調節備轉）儲能案場，以195MW的裝置容量高居國內E-dReg市場首位，占比達26%。台泥儲能已是台泥多元營收中的重要一環。
亞泥公布8月營收為56.63億元，年減15.89%。亞泥向中央社記者表示，台灣市場水泥銷量較去年同期呈現穩步回升，子公司亞東預拌的表現，也讓亞泥整體營收保持穩定，但子公司嘉惠電力二期發電度數較去年減少，轉投資遠龍不鏽鋼量價下跌，中國市場也因售價和銷量也較去年同期減少，使8月營收年減雙位數。
亞泥今年前8個月營收為467.6億元，年減4.46%。亞泥表示，全球景氣仍呈現不明朗情況下，仍將持續深耕本業，推動綠色低碳轉型，強化成本控管，並以多角化策略分散風險，優化獲利結構。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言