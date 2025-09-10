快訊

iPhone 17系列怎麼選？專家直指「這款最超值」：容量加倍價格不變

坂口健太郎爆劈腿永野芽郁...舊愛高畑充希早看穿？拒合作舊聞又被翻出

三大金控獲利壓線公布 銀行表現亮眼

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新金控與新光金控合併後首個完整月度營收，圖為台新新光金董事長吳東亮。圖／本報資料照片
台新金控與新光金控合併後首個完整月度營收，圖為台新新光金董事長吳東亮。圖／本報資料照片

三大金控單月自結獲利壓線公布。其中，富邦金國泰金和台新新光金旗下銀行表現突出，前8月獲利均創下新高。

富邦金8月稅後淨利則高達111億元，累計前8月734.8億元，EPS5.11元，穩居金控獲利王。富邦金旗下富邦人壽單月獲利58.1億元，累計362.8億元，受惠股債投資收益及外匯準備金增加；台北富邦銀行8月獲利32.6億元，累計257.4億元，均創歷年同期新高。

此外，台新新光金控合併後首度完整月份，單月獲利46.9億，為歷年第3高；累計前8個月的獲利185.2億，創下歷年新高。台新銀行8月單月獲利20.1億，也是歷年第2高；累計前8個月的獲利135.5億，創下新高。

國泰金稅後淨利102.7億元，累計前8月達650.5億元，EPS4.18元。國泰人壽單月獲利53.3億元，累計283.7億元，資本利得與經常性收益挹注，保險本業動能強勁；國泰世華銀行單月淨利36.9億元，累計312.8億元，續創歷史新高，主要受惠放款成長與財富管理推升。

法人認為，在股市創高與金融市場回溫下，金控銀行，壽險主力業務可望擺脫上半年困境，動能續強，預計後市獲利表現可以期待。

國泰金 富邦金 台新新光金控

延伸閱讀

富邦金前八月EPS 5.11元 三大子公司8月獲利創新高

國泰世華銀行推《固定收益》、《另類投資》雙指南 強化長期投資視野

國泰世華銀行推出《固定收益》與《另類投資》雙指南 助強化投資視野

00919半月含息報酬0.56％拔頭籌！網不給臉：輸00940可以丟掉了

相關新聞

三大金控獲利壓線公布 銀行表現亮眼

三大金控單月自結獲利壓線公布。其中，富邦金、國泰金和台新新光金旗下銀行表現突出，前8月獲利均創下新高。

星宇航空營收／8月37.75億元 年增14%

星宇航空（2646）2025年8月總營收為37.75億元，年增率14%。累計前八個月營收達297.51億元，較去年同期成...

大同營收／8月49億元、月增15.6% 前八月327億元創7年同期新高

大同（2371）10日公告8月營收49.52億元，創今年單月新高，也寫下逾一年半來高點，核心電力事業及重要子公司成長動能...

中鋼營收／8月247億元、月增1.4% 出現正向反應

中鋼（2002）10日公告8月營收247億元、年減16%，但與7月相比增加1.4%，終止連續3個月衰退的局面，市場出現正...

泓德能源8月營收6.4億、月增118.81% 日本儲能案場年底前如期商轉

泓德能源（6873）今（10）日公布8月單月營收達6.40億元，月增高達118.81%，年增4.08%；2025年截至8...

國泰金自結8月獲利102億元 前八月賺650億元、EPS 4.18元

國泰金（2882）2025年8月稅後純益102.7億元，累計稅後純益達650.5億元，EPS為4.18元。今年以來各子公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。