三大金控獲利壓線公布 銀行表現亮眼
三大金控單月自結獲利壓線公布。其中，富邦金、國泰金和台新新光金旗下銀行表現突出，前8月獲利均創下新高。
富邦金8月稅後淨利則高達111億元，累計前8月734.8億元，EPS5.11元，穩居金控獲利王。富邦金旗下富邦人壽單月獲利58.1億元，累計362.8億元，受惠股債投資收益及外匯準備金增加；台北富邦銀行8月獲利32.6億元，累計257.4億元，均創歷年同期新高。
此外，台新新光金控合併後首度完整月份，單月獲利46.9億，為歷年第3高；累計前8個月的獲利185.2億，創下歷年新高。台新銀行8月單月獲利20.1億，也是歷年第2高；累計前8個月的獲利135.5億，創下新高。
國泰金稅後淨利102.7億元，累計前8月達650.5億元，EPS4.18元。國泰人壽單月獲利53.3億元，累計283.7億元，資本利得與經常性收益挹注，保險本業動能強勁；國泰世華銀行單月淨利36.9億元，累計312.8億元，續創歷史新高，主要受惠放款成長與財富管理推升。
法人認為，在股市創高與金融市場回溫下，金控銀行，壽險主力業務可望擺脫上半年困境，動能續強，預計後市獲利表現可以期待。
