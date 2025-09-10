星宇航空營收／8月37.75億元 年增14%

星宇航空（2646）2025年8月總營收為37.75億元，年增率14%。累計前八個月營收達297.51億元，較去年同期成長29%，創歷年同期新高。

其中，星宇航空8月客運營收29.80億元、年增5%，貨運方面，8月貨運營收為4.76億元、年增45%，整體維持正向表現。因郵遞貨量占比小，貨運較不受美國取消全球小包裹免稅政策影響。此外，受惠AI伺服器與半導體等高價值貨物需求熱絡，使亞洲輸美市場價量齊揚。星宇航空後續將密切關注美國政策及航空市場變化，靈活調整航網與艙位配置，以降低影響並維持市場競爭力。

航網拓展方面，星宇航空宣布與與美國航空啟動聯航合作，明年1月15日台北──鳳凰城航線啟航後，雙方航網將更綿密的結合。鳳凰城為美國航空於美國西南部的重要樞紐，星宇為最大化旅客北美旅程便利性，規劃鳳凰城航班時間將有利旅客轉機銜接美國航空航班，屆時旅客可享一票預定星宇航空與美國航空的航班，且享受行李從出發地直掛目的地服務，前往超過40個美國內陸航點。

此外，星宇航空已陸續公布冬季班表時刻，為迎接日本賞楓季節，福岡航線調整以A330neo廣體客機營運，且台中──沖繩航線將規劃逐步增班至每日2班，顯示沖繩淡季不淡，旅運需求看漲；除日本航線外，星宇航空亦看好年末泰國旅遊市場旺季，因此將以A350-900廣體客機營運台北──曼谷航線，每日兩班。