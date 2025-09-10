統一超營收／8月營收突破300億關卡 創歷史次高、同期新高

統一超（2912）10日公告8月合併營收300.78億元，年增1.74%，不僅創下同期新高，並一舉來到歷史次高，僅次於今年1月營收。除了反映台灣7-ELEVEN穩健展店持續擴大市場布局、創新線上線下商品與服務，8月在暑期旺季、父親節、中元節、防颱及酷暑高溫加持下，帶動鮮食、咖啡、飲料等需求成長。累計前八月營收2,317.82億元，年增3.9%。

台灣7-ELEVEN目前會員數已來到1,900萬，並持續深化服務以「uniopen會員生活圈」整合集團會員、點數及支付等核心功能，統一企業集團（1216）8月上市「中國信託uniopen聯名卡」以多元生活品牌、便利的支付方式滿足消費者日常需求。同時藉由點數兌換商品、折抵代收，以及看準旅遊旺季推展跨境旅遊集點護照、與星級飯店和旅遊業者合作舉辦「會員驚喜抽」、「點數回饋」等活動，活絡OPENPOINT點數生態圈。

此外，自有電商「7-ELEVEN i預購」、「iOPEN Mall」、門市團購平台「i划算」等服務，搭配交貨便、賣貨便及OPEN NOW等多元服務平台，打造線上線下便捷銷售管道，滿足暑期出遊、中元採買需求。

台灣7-ELEVEN鮮食亦穩健成長，自有鮮食品牌積極推動夏季美食與品牌跨界合作策略，其中以「美味聯萌大明星」吉伊卡哇包裝系列商品、「星級饗宴」品牌與米其林必比登泰式餐廳「帕泰家」開發泰式美食、「Homeal家常美味」與貳樓聯名推出義大利麵和微波即食小點表現亮眼；並且擴大引進蒸玉米、關東煮夏季蔬菜等食材、多款蔬食沙拉，同時引進夏季當令熱帶水果、與政府單位及地方農會共同推廣在地農特產，滿足消費者健康飲食及高溫消暑需求，帶動鮮食相關類別業績成長近10%。

展望9月，台灣7-ELEVEN瞄準開學季、中元中秋節令、換季食飲與用品生活需求，持續以鮮食品牌開發話題新品、CITY系列推出多元行銷活動與開發特色飲品，並且以OPENPOINT點數生態圈創新服務、深入會員生活，持續架構超越顧客期待的生活型服務平台，多元作法預期可望持續帶動消費高峰，挹注營運穩健成長。