安泰銀行前八月盈餘雙位數成長 不良債權9月起啟動公開標售

安泰銀行（2849）公告自結8月盈餘，8月單月稅前盈餘1.42億元，累計稅前盈餘11.48億元，累計盈餘年成長近14%。

安泰銀積極擴大法金與個金業務平衡發展，並重啟商金也就是中小企金業務經營，擴增一般企業與中小企業的客戶基礎，強化開發跨售商機，並優化授信案件品質，加速清理逾放力道，增加呆帳提存與備抵呆帳覆蓋率，改善資產品質，獲利成長亮眼。

安泰銀行日前董事會決議將對台中永豐棧酒店債權進行拍賣，將與擔保品法拍同步進行，9月起安泰銀行即與共同參與永豐棧酒店聯貸的遠雄人壽（5859），一起公告標售不良債權，不良債權本金餘額約20.37億元。由於永豐棧酒店債權，其中部分擔保品已經在日前法拍拍出，因此在擔保品與債權餘額均變動之下，在調整後重啟不良債權標售。

安泰銀行自結8月單月盈餘與累計前八月盈餘，均較去年同期成長，累計每股稅前盈餘約近0.6元。安泰銀持續調整資產品質與開拓跨售商機提高營運效益，使得今年來的盈餘成長亮麗，也是上市銀行股中少數獲利成長雙位數的銀行。