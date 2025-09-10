柏文營收／8月5.33億元、年月雙增 續創單月新高

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

本土最大健身中心業者柏文（8462）10日公告8月營收5.33億元，續創單月新高，月增0.7%，年增17.6%；累計前八月營收38.92億元，年增17.3%。而旗下「健身工廠」於第3季及第4季規劃3處及2處新廠館開幕，營運進一步增長可期。

柏文表示，參與付費健身運動人口持續增長，消費者對「健身工廠」的信任度日益提升，會員逐漸養成健身習慣，帶動會員黏著度與續約率提升，截至今年6月底，「健身工廠」會員人數已突破33萬人，較去年同期成長逾19%，推升營收逐月創新高。

而「運動部」於9月9日掛牌成立，「金牌部長」李洋揭示六大工作面向，其中「落實全民運動」及「運動產業的商業發展」均有利於健身產業的長期發展。

運動部未來將致力於鼓勵全民培養規律運動習慣，讓運動真正融入每一位國民的日常；另透過法規調整、資源整合與跨界合作，讓台灣在運動產業鏈更加完善，創造更多元的商業機會。

柏文認為，台灣運動風氣已經形成，現在又有國家政策大力支持，相信會有愈來愈多的民眾喜歡運動、投入健身，台灣運動休閒產業即將邁入另一個高速成長階段。

截至8月為止，「健身工廠」今年已有台南市新市廠及西門廠、桃園市青埔廠及正光廠等4處新據點開幕，「健身工廠」旗下據點數已達81家。

接續，新北市中和區雙和廠及桃園市桃園區桃鶯廠分別於8月15日及10月10日開始預售，「健身工廠」於第3季及第4季分別規劃3處及2處新廠館投入營運，至年底，全台將會有85家「健身工廠」。

此外，以羽球為主的「SKlub運動俱樂部」以及提供運動按摩服務的「Buddy Body Workshop」等新創品牌今年亦規劃新據點，營收與獲利呈現穩定、強健成長可期。

運動 健身 營收

