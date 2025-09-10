泓德能源業績回溫 8月營收6.4億元

智慧能源領導品牌泓德能源（6873）公布8月單月營收達新台幣6.40億元，較上月增加118.81%，與去年同期相比增加4.08%。2025年截至8月，累計營收達新台幣42.88億元，年減18.11%。

本月營收主要來自屏東地區儲能工程案件（約99MW）依進度投入材料及工程貢獻約0.24億，以及台中地區儲能工程案件（約100MW）依進度投入材料及工程亦有所貢獻約4.86億。嘉義地區漁電共生案件（約119MW）因颱風過後仍於現地改善施工環境，依進度投入材料及工程等挹注營收約0.11億，另有部分來自台南地區光電工程貢獻。轉供電力交易金額約1.04億元。

泓德能源持續深耕海外市場，日本首個儲能案「Helios（50MW）」已完成併網，預計年底前如期商轉。另外，從2025下半年起至2026年，將有超過50個儲能案場陸續開工與併網，總裝置容量近200MW，隨著案場持續推進，2026年上半年泓德能源在日本併網上線的電池容量將正式突破1GWh里程碑，並於2026年迎來第一波集中併網潮。

澳洲方面，「Templers（111MW）」將於今年底前併網，自目前至2026年，將有3個光儲案場陸續開工，總裝置容量約266MW。台灣案件雖受環境影響推動較慢，目前施工中儲能案件共299MW，至今年底已有60MW儲能案件商轉，至明年Q1將再有100MW案件開工。光電施工中案件至年底前預期會有150MW。