快訊

「永遠的阿公」林義雄辭世！曾獲終身貢獻獎 享耆壽90歲

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布「2關鍵重點」

最新進度曝光！柯文哲交保抗告狀 台北地院確定明天「整卷」送高等法院

泓德能源8月營收6.4億、月增118.81% 日本儲能案場年底前如期商轉

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
泓德能源海外案場年底及明年密集挹注收益。圖／泓德能源提供
泓德能源海外案場年底及明年密集挹注收益。圖／泓德能源提供

泓德能源（6873）今（10）日公布8月單月營收達6.40億元，月增高達118.81%，年增4.08%；2025年截至8月，累計營收達42.88億元，年減18.11%。

泓德能源表示，8月營收主要來自屏東地區儲能工程案件（約99MW）依進度投入材料及工程貢獻約0.24億元，以及台中地區儲能工程案件約100MW（百萬瓦）依進度投入材料及工程貢獻約4.86億元；嘉義地區漁電共生案件（約119MW）因颱風過後仍於現地改善施工環境，依進度投入材料及工程等挹注營收約0.11億元，另有部分來自台南地區光電工程貢獻。轉供電力交易金額約1.04億元。

泓德能源表示，公司持續深耕海外市場，日本首個儲能案「Helios（50MW）」已完成併網，預計年底前如期商轉。另外，從今下半年起至2026年，將有超過50個儲能案場陸續開工與併網，總裝置容量近200MW，隨著案場持續推進，明年年上半年泓德能源在日本併網上線的電池容量將正式突破1GWh里程碑，並於2026年迎來第一波集中併網潮。

澳洲方面，「Templers（111MW）」將於今年底前併網，自目前至2026年，將有三個光儲案場陸續開工，總裝置容量約266MW。台灣案件雖受環境影響推動較慢，目前施工中儲能案件共299MW，至今年底已有60MW儲能案件商轉，至明年第1季將再有100MW案件開工。光電施工中案件至年底前預期會有150MW。

營收 泓德能源

延伸閱讀

花蓮縣府導入AI抑制揚塵 工地空品超標自動灑水

進典美國新廠投產 打入美、日半導體AI運算及特化市場

阿嬤醒醒！日本8旬老婦深信「太空人男友缺氧」 遭騙百萬日圓

台灣虎航營收／受惠日本市場旺 前八個月約113億元跟去年相當

相關新聞

大同營收／8月49億元、月增15.6% 前八月327億元創7年同期新高

大同（2371）10日公告8月營收49.52億元，創今年單月新高，也寫下逾一年半來高點，核心電力事業及重要子公司成長動能...

中鋼營收／8月247億元、月增1.4% 出現正向反應

中鋼（2002）10日公告8月營收247億元、年減16%，但與7月相比增加1.4%，終止連續3個月衰退的局面，市場出現正...

泓德能源8月營收6.4億、月增118.81% 日本儲能案場年底前如期商轉

泓德能源（6873）今（10）日公布8月單月營收達6.40億元，月增高達118.81%，年增4.08%；2025年截至8...

國泰金自結8月獲利102億元 前八月賺650億元、EPS 4.18元

國泰金（2882）2025年8月稅後純益102.7億元，累計稅後純益達650.5億元，EPS為4.18元。今年以來各子公...

華航營收／8月172億元創歷年次高 年減2.7%

華航（2610）集團 8 月合併營業收入為 172.52 億元，為歷年同期次高。其中，客運收入104.37億元，貨運收入...

股東快看！台中銀前八月獲利創高、每股賺近1元 市值破1200億

23萬股東看過來，台中銀（2812）公告自結8月稅後純益8.3億元，累計前八月稅後純益58.66億元，較去年同期成長2....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。