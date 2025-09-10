泓德能源8月營收6.4億、月增118.81% 日本儲能案場年底前如期商轉
泓德能源（6873）今（10）日公布8月單月營收達6.40億元，月增高達118.81%，年增4.08%；2025年截至8月，累計營收達42.88億元，年減18.11%。
泓德能源表示，8月營收主要來自屏東地區儲能工程案件（約99MW）依進度投入材料及工程貢獻約0.24億元，以及台中地區儲能工程案件約100MW（百萬瓦）依進度投入材料及工程貢獻約4.86億元；嘉義地區漁電共生案件（約119MW）因颱風過後仍於現地改善施工環境，依進度投入材料及工程等挹注營收約0.11億元，另有部分來自台南地區光電工程貢獻。轉供電力交易金額約1.04億元。
泓德能源表示，公司持續深耕海外市場，日本首個儲能案「Helios（50MW）」已完成併網，預計年底前如期商轉。另外，從今下半年起至2026年，將有超過50個儲能案場陸續開工與併網，總裝置容量近200MW，隨著案場持續推進，明年年上半年泓德能源在日本併網上線的電池容量將正式突破1GWh里程碑，並於2026年迎來第一波集中併網潮。
澳洲方面，「Templers（111MW）」將於今年底前併網，自目前至2026年，將有三個光儲案場陸續開工，總裝置容量約266MW。台灣案件雖受環境影響推動較慢，目前施工中儲能案件共299MW，至今年底已有60MW儲能案件商轉，至明年第1季將再有100MW案件開工。光電施工中案件至年底前預期會有150MW。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言