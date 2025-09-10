國泰金自結8月獲利102億元 前八月賺650億元、EPS 4.18元

國泰金（2882）2025年8月稅後純益102.7億元，累計稅後純益達650.5億元，EPS為4.18元。今年以來各子公司核心業務動能穩健，國泰世華銀行、國泰產險及國泰投信累計稅後淨利續創歷史同期新高，國泰證券累計稅後淨利為歷史同期次高。

國泰人壽8月稅後純益53.3億元，累計稅後純益達283.7億元。單月獲利強健，主要反映資本利得及經常性收益挹注。今年以來金融市場波動上升，然投資操作平穩，保險本業動能強勁，整體營運維持穩健。8月新契約保費與新契約等價保費分別為110億元及42億元，維持強勁增長動能。

8月全球關稅情勢逐漸明朗，且Fed於全球央行年會再釋降息訊號，激勵股市創高。國泰人壽掌握波段操作，伺機實現資本利得，加上經常性收益持續挹注，整體獲利表現強健。另受外資匯出及現金股利發放之影響下，新台幣單月顯著貶值2.3%，有利外匯價格變動準備金快速累積，單月增加近300億元，8月底餘額逾650億元，將有助進一步強化外匯波動抵禦能力，有效管理外匯風險。在資本方面，8月淨值比逾8%，RBC亦遠高於法定標準，整體資本水準維持強健，並具足夠空間吸收衝擊。面對外在政策及金融環境的高度不確性，國泰人壽將積極應對形勢發展，靈活調整資產配置，並採取必要的因應作為及風險控管措施，確保財務及清償能力穩健無虞。

保險業務方面，8月新契約保費收入穩居業界第一。其中健康及意外險單月初年度保費月成長18%，因8月推出男性專屬商品「豪康愛防癌定期保險（外溢型）」，聚焦男性好發癌症，罹癌時提供一次性給付，亦針對男性常見大腸癌、攝護腺癌提供額外給付，並納入攝護腺疾病相關手術及骨折等保障，且搭配身故或滿期金設計，訴求保費不浪費，滿足保戶靈活運用醫療給付需求。

國泰世華銀行8月稅後純益36.9億元，累計稅後淨利312.8億元，年成長14%。受惠放款成長，資金成本控制得宜，淨利息收入呈雙位數增長；今年以來，保險與基金等財富管理商品銷量佳，信用卡簽帳金額亦穩定成長，聯貸收入增加，整體淨手續費收入表現亮眼。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數近600萬張，動卡率表現良好。截至8月底逾放比率為0.17%，備抵呆帳覆蓋率為937%，資產品質維持穩健。

國泰產險8月稅後純益3.3億元，累計稅後淨純益續創同期新高達25.5億元，年成長39%。國泰產險秉持客戶導向，動態關注客戶需求、完善客戶服務體驗，開拓服務場景，擴大數位業務拓展契機， 8月簽單保費34.1億元，年成長14%，累計簽單保費達274.5億元，年成長11%，車險、工程險及火險累計簽單保費分別年成長6%、44%及11%。商品端強化風險管理，深化評估視角與架構，整合內部風險指標與外部市場資訊，全面提升風險辨識效率，各險商品損失率維持良好。8月金融市場在市場風險偏好提升下延續上漲行情，惟仍具不確定性風險，投資團隊將持續關注市場、靈活調整資產配置，以尋求穩健獲利表現並降低投資波動。

國泰證券8月稅後純益4.5億元，累計稅後純益25.6億元，仍創歷年同期次高。單月稅後純益月成長36%，主要因市場對美國關稅政策憂慮緩解，投資人信心回升，市場動能逐漸復甦。國泰證券把握市場機會，致力於提供貼近個人需求的證券投資服務。8月單月台股經紀市占率4.54%，複委託成交量達1,980億，雙雙創下歷史新高，且維持複委託市占第一名。展望未來，國泰證券將秉持普惠金融的理念，用心觀察投資人的需求，以優化客戶的投資體驗，並在兼顧風險的情況下穩定推動自營及承銷業務發展。

國泰投信8月稅後純益2.4億元，累計稅後純益18.1億元，年成長16%，總管理資產規模為新台幣2.26兆元，較去年同期成長8%。美國「大而美法案」通過後，市場對經濟刺激與企業稅負減輕抱持正面看法，標普500指數持續上行，AI與科技股仍為主力，受惠於此，台股表現整體持續偏強，特別是AI、PCB相關概念股。國泰台股基金表現亮眼，國泰大中華基金近一個月累計報酬高達20%，在全市場台股145檔基金中排名第3，展現強勁成長動能，國泰中小成長基金、國泰國泰基金、國泰小龍基金及國泰科技生化基金也皆在近三個月、六個月的報酬表現中名列前茅，穩居第一四分位，顯示國泰台股投研團隊在選股策略與產業布局上的精準眼光。