快訊

「永遠的阿公」林義雄辭世！曾獲終身貢獻獎 享耆壽90歲

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布「2關鍵重點」

最新進度曝光！柯文哲交保抗告狀 台北地院確定明天「整卷」送高等法院

亞泥營收／8月56億元、年減15.8% 前八月年減4.4%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

亞泥（1102）10日公告8月合併營收56.6億元，年減15.8%；累計今年前八月合併營收467.6億元，年減4.4%。雖然持續受到關稅戰及多項國際政經議題挑戰，亞泥仍可穩健經營並應對各項風險。

據了解，亞泥台灣市場主要動能，來自水泥銷量較去年同期呈現穩步回升，而子公司亞東預拌的表現，也讓亞泥整體營收保持穩定。

大陸市場方面，亞泥中國也持續呈顯整體銷量逐步回穩的情形，該公司透過靈活的銷售策略，掌握市場動態，鞏固競爭優勢，整體表現仍可優於市場預期。

在全球景氣仍呈現不明朗的情況下，亞泥仍將持續深耕本業，推動綠色低碳轉型，強化成本控管，並以多角化策略分散風險，優化獲利結構，成為市場穩健成長與永續經營的標竿企業。

亞泥 營收

延伸閱讀

八方雲集營收／8月7.51億元創歷史次高 前八個月達57億元

台泥營收／8月122億元年減6.1% 前八月961億元年增4.2%

富邦金前八月EPS 5.11元 三大子公司8月獲利創新高

陽明、萬海8月遇逆風

相關新聞

大同營收／8月49億元、月增15.6% 前八月327億元創7年同期新高

大同（2371）10日公告8月營收49.52億元，創今年單月新高，也寫下逾一年半來高點，核心電力事業及重要子公司成長動能...

中鋼營收／8月247億元、月增1.4% 出現正向反應

中鋼（2002）10日公告8月營收247億元、年減16%，但與7月相比增加1.4%，終止連續3個月衰退的局面，市場出現正...

泓德能源8月營收6.4億、月增118.81% 日本儲能案場年底前如期商轉

泓德能源（6873）今（10）日公布8月單月營收達6.40億元，月增高達118.81%，年增4.08%；2025年截至8...

國泰金自結8月獲利102億元 前八月賺650億元、EPS 4.18元

國泰金（2882）2025年8月稅後純益102.7億元，累計稅後純益達650.5億元，EPS為4.18元。今年以來各子公...

華航營收／8月172億元創歷年次高 年減2.7%

華航（2610）集團 8 月合併營業收入為 172.52 億元，為歷年同期次高。其中，客運收入104.37億元，貨運收入...

股東快看！台中銀前八月獲利創高、每股賺近1元 市值破1200億

23萬股東看過來，台中銀（2812）公告自結8月稅後純益8.3億元，累計前八月稅後純益58.66億元，較去年同期成長2....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。