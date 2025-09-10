亞泥營收／8月56億元、年減15.8% 前八月年減4.4%

亞泥（1102）10日公告8月合併營收56.6億元，年減15.8%；累計今年前八月合併營收467.6億元，年減4.4%。雖然持續受到關稅戰及多項國際政經議題挑戰，亞泥仍可穩健經營並應對各項風險。

據了解，亞泥台灣市場主要動能，來自水泥銷量較去年同期呈現穩步回升，而子公司亞東預拌的表現，也讓亞泥整體營收保持穩定。

大陸市場方面，亞泥中國也持續呈顯整體銷量逐步回穩的情形，該公司透過靈活的銷售策略，掌握市場動態，鞏固競爭優勢，整體表現仍可優於市場預期。

在全球景氣仍呈現不明朗的情況下，亞泥仍將持續深耕本業，推動綠色低碳轉型，強化成本控管，並以多角化策略分散風險，優化獲利結構，成為市場穩健成長與永續經營的標竿企業。