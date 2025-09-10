喬山營收／8月39億元、月增17.3% 進入旺季逐月升溫

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

喬山（1736）公布8月合併營收39.43億元，月增17.3%、年減3.2%，以美元計算年增4%；累計前八月合併營收302.31億，年增17.5%，以美元計算年增率高達20%。法人表示，健身產業進入旺季，喬山營運也將逐月增溫。

在通路表現上，喬山8月商用器材持續成長，除了美國市場需求仍舊強勁外，同時西班牙、墨西哥及瑞士等市場亦同步成長，顯示喬山全球銷售網絡的多元性與競爭力。

美國Planet Fitness日前公布第2季財報，營收較去年同期增長13%，會員人數來到2,080萬人，截至今年6月30日，俱樂部總數達到2,762家，預估2025年全年將新增160至170家。

隨著健康意識持續升溫，Planet Fitness憑藉其高品質設備及平價收費的策略，位居全球最大健身房龍頭地位。Planet Fitness目前在四個國家設有據點，並持續往海外擴張。

而拉丁美洲的Smart Fit，展店目標更為積極，預估2025年全年增加340至360家俱樂部，比2024年展店增加了50家，喬山為這二家全球頂尖連鎖健身房的主要供應商，且擁有業界最完整的海外布局與銷售網絡，將隨著客戶版圖不斷擴張而持續受惠。

面對美國關稅議題，目前台灣與越南的關稅稅率相較中國大陸具約17%的優勢。喬山透過製造基地靈活布局，有效降低生產成本，同時執行關稅成本轉嫁策略。近期海運費下降以及台幣貶值，對毛利率均帶來顯著正面效果。

展望後市，在訂單能見度支撐下，營運將如一往既往於9月開始進入旺季狀態，預期今年營收將持續改寫新高，並進一步強化獲利能力。法人說，喬山憑藉全球布局優勢、產能優化策略及與客戶的深度合作，具備長期穩健成長的條件，營運動能值得期待。

相關新聞

大同營收／8月49億元、月增15.6% 前八月327億元創7年同期新高

大同（2371）10日公告8月營收49.52億元，創今年單月新高，也寫下逾一年半來高點，核心電力事業及重要子公司成長動能...

中鋼營收／8月247億元、月增1.4% 出現正向反應

中鋼（2002）10日公告8月營收247億元、年減16%，但與7月相比增加1.4%，終止連續3個月衰退的局面，市場出現正...

泓德能源8月營收6.4億、月增118.81% 日本儲能案場年底前如期商轉

泓德能源（6873）今（10）日公布8月單月營收達6.40億元，月增高達118.81%，年增4.08%；2025年截至8...

國泰金自結8月獲利102億元 前八月賺650億元、EPS 4.18元

國泰金（2882）2025年8月稅後純益102.7億元，累計稅後純益達650.5億元，EPS為4.18元。今年以來各子公...

華航營收／8月172億元創歷年次高 年減2.7%

華航（2610）集團 8 月合併營業收入為 172.52 億元，為歷年同期次高。其中，客運收入104.37億元，貨運收入...

股東快看！台中銀前八月獲利創高、每股賺近1元 市值破1200億

23萬股東看過來，台中銀（2812）公告自結8月稅後純益8.3億元，累計前八月稅後純益58.66億元，較去年同期成長2....

