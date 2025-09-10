快訊

「永遠的阿公」林義雄辭世！曾獲終身貢獻獎 享耆壽90歲

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布「2關鍵重點」

最新進度曝光！柯文哲交保抗告狀 台北地院確定明天「整卷」送高等法院

台幣貶股市佳 12家上市金控8月獲利年增逾五成

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

上市金控股8月獲利雖現金股息入帳進入尾聲，但受惠新台幣兌美元8月貶值逾2%，以及資本市場揚升等因素，金控獲利表現穩健，金控雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）公告8月單月雙雙賺破百億元，使得已公布獲利的12家金控8月單月獲利來到531億元，優於去年同月，剩下台新新光金（2887）尚未公布8月獲利，預期整體13家金控前八月獲利上看3,600億元。

多家金控下壽險已申請適用外匯價格變動準備金新制，且台幣8月走貶有利於壽險端的避險操作，台股8月價量俱揚也有利於金融三業投資操作與證券經紀手續費收益，使得金控獲利漸擺脫4月股災陰霾，8月單月獲利優於去年同月。

由於美國聯準會（Fed）下周可望降息，對資本市場將起激勵作用，法人評估將有利於金控的財務操作收益，擁有大部位海外債券的壽險更將受惠降息而增加評價損益，對金控第4季獲利將有正面幫助，但仍須留意美國降息可能使得美元轉弱，而台灣央行預期本次理監事會應不會降息，因此新台幣對美元是否出現較明顯的升值，將牽動後續獲利表現。

降息 金控股 新台幣

延伸閱讀

富邦金前八月EPS 5.11元 三大子公司8月獲利創新高

中國深陷通縮陰霾 8月CPI年減0.4%

真的贏了！台灣8月出口首度超越南韓…謝金河「歴史上的大事」有望超過新加坡

美勞工統計局公布最新數據…就業減弱 降息機率增

相關新聞

大同營收／8月49億元、月增15.6% 前八月327億元創7年同期新高

大同（2371）10日公告8月營收49.52億元，創今年單月新高，也寫下逾一年半來高點，核心電力事業及重要子公司成長動能...

中鋼營收／8月247億元、月增1.4% 出現正向反應

中鋼（2002）10日公告8月營收247億元、年減16%，但與7月相比增加1.4%，終止連續3個月衰退的局面，市場出現正...

泓德能源8月營收6.4億、月增118.81% 日本儲能案場年底前如期商轉

泓德能源（6873）今（10）日公布8月單月營收達6.40億元，月增高達118.81%，年增4.08%；2025年截至8...

國泰金自結8月獲利102億元 前八月賺650億元、EPS 4.18元

國泰金（2882）2025年8月稅後純益102.7億元，累計稅後純益達650.5億元，EPS為4.18元。今年以來各子公...

華航營收／8月172億元創歷年次高 年減2.7%

華航（2610）集團 8 月合併營業收入為 172.52 億元，為歷年同期次高。其中，客運收入104.37億元，貨運收入...

股東快看！台中銀前八月獲利創高、每股賺近1元 市值破1200億

23萬股東看過來，台中銀（2812）公告自結8月稅後純益8.3億元，累計前八月稅後純益58.66億元，較去年同期成長2....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。