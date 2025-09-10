台幣貶股市佳 12家上市金控8月獲利年增逾五成

上市金控股8月獲利雖現金股息入帳進入尾聲，但受惠新台幣兌美元8月貶值逾2%，以及資本市場揚升等因素，金控獲利表現穩健，金控雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）公告8月單月雙雙賺破百億元，使得已公布獲利的12家金控8月單月獲利來到531億元，優於去年同月，剩下台新新光金（2887）尚未公布8月獲利，預期整體13家金控前八月獲利上看3,600億元。

多家金控下壽險已申請適用外匯價格變動準備金新制，且台幣8月走貶有利於壽險端的避險操作，台股8月價量俱揚也有利於金融三業投資操作與證券經紀手續費收益，使得金控獲利漸擺脫4月股災陰霾，8月單月獲利優於去年同月。

由於美國聯準會（Fed）下周可望降息，對資本市場將起激勵作用，法人評估將有利於金控的財務操作收益，擁有大部位海外債券的壽險更將受惠降息而增加評價損益，對金控第4季獲利將有正面幫助，但仍須留意美國降息可能使得美元轉弱，而台灣央行預期本次理監事會應不會降息，因此新台幣對美元是否出現較明顯的升值，將牽動後續獲利表現。