華航營收／8月172億元創歷年次高 年減2.7%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航10日參加SEMICON Taiwan 國際半導體展，為新航線暖身。華航提供
華航10日參加SEMICON Taiwan 國際半導體展，為新航線暖身。華航提供

華航（2610）集團 8 月合併營業收入為 172.52 億元，為歷年同期次高。其中，客運收入104.37億元，貨運收入 55.27 億元。

綜觀華航 8 月客運成績，澳洲航線載客率最好，其中雪梨近 9 成 5；9 月下旬為當地學生假期，預估大洋洲載客仍可維持高點。歐洲地區在 9 月仍是旅遊旺季，整體訂位率佳，飛往法蘭克福、布拉格及羅馬航班皆超過 8 成 5。

緊接而來的 10 月將迎接日、韓的楓葉季，則以釜山訂位最為踴躍。華航現正舉辦線上秋季旅展，精選航線 76 折起，像是台北-首爾（仁川）來回機票6,075 元、台北-大阪9,720 元，歐美也有折扣，台北-舊金山16,800 元、台北-洛杉磯18,900 元、台北-法蘭克福 23,908 元(以上皆為來回最低之台幣未稅價)。

華航 10 日參加為期三天在台北南港展覽館盛大舉辦的 SEMICON Taiwan 國際半導體展，為本次唯一以實體攤位參展的航空公司，重點在推廣 12 月 3 日即將開航的鳳凰城，期未來為往返台美兩地的旅客帶來更多更廣的便利性。另外即日起，華航往返柬埔寨金邊航班改為新啟用的德崇機場(KTI)起降，提醒欲搭機的旅客留意。

貨運方面，華航 8 月貨運營收 55.27 億元，較去年同期增加 4.15%。8 月受益於 AI 伺服器擴張，包機需求踴躍，帶動貨源穩定成長；隨著 9 月步入傳統貨運旺季，AI 伺服器、半導體設備與產品持續暢旺，加上個人電子新品發表，相關換機出貨潮預期將更進一步推升市場艙位需求。華航將密切觀察市場動能，充分利用客貨機運能，積極爭取臨時高價包艙及包機，全力提升整體營運營收與獲利。

華航 營收

