股東快看！台中銀前八月獲利創高、每股賺近1元 市值破1200億
23萬股東看過來，台中銀（2812）公告自結8月稅後純益8.3億元，累計前八月稅後純益58.66億元，較去年同期成長2.4%，累計每股稅後純益（EPS）為0.99元。雖然4月關稅引發股災衝擊獲利下滑，但7月起台中銀獲利重返成長軌道，今年全年獲利仍可望續創新高。
台中銀年底前將再辦1億股現金增資，強化資本、蓄積獲利成長能量，預估現增後股本規模將增至600億元以上。
台中銀今年第1季總資產突破1兆元規模，今天收盤價21.7元，總市值突破1,200億元，去年盈餘分派每股股利1.12元創新高，其中現金股息每股0.39元，股票股利每股0.73元。台中銀今年包括總資產、總市值乃至今年獲利三項均創新高，樹立新里程碑。
台中銀今年並將再辦現金增資，這也是自2020年起算近五年來第四度辦理現金增資，以支應業務需求與對抗關稅戰與經濟景氣放緩的逆風，持續追求獲利成長，加計股票股利盈餘轉增資後，台中銀現增後股本將擴充至600億元之上，可大幅提升財務強度與業務擴張動能，近23萬股東除了除權息後持股數再增加，年底前再參與台中銀增資，可持續累積持股、增加股利收入。
台中銀去年全年賺破80億元創歷史新高，今年若非4月關稅與匯率等衝擊，獲利成長幅度會再拉開，在企金、個金與海外授信業務擴張帶動下，息收、手收穩健成長，自7月獲利追趕反轉為正成長後，8月獲利繼續成長，單月獲利比前月、去年同月均增長，預期今年全年獲利可望續創新高。
