八方雲集營收／8月7.51億元創歷史次高 前八個月達57億元

連鎖餐飲集團八方雲集（2753）8月營收表現亮麗，單月合併營收達7.51億元，較去年同期6.91億元成長8.67%，較上月7.3億元成長2.78%，再度刷新單月歷史次高紀錄，也是同期新高，8月營收僅次於今年3月的7.58億元。

累計2025年前八個月營收達57.66億元，較去年同期累計營收52.2億元成長10.46%，達到雙位數成長的優秀表現，也改寫歷史同期累計營收新高的紀錄。

八方雲集表示，「8月營業天數共31日，且8月沒有因傳統祭祀節慶而影響消費者外出用餐或外帶的消費需求，加上今年暑假出國人潮沒有往年熱絡，使台灣在地的外食消費能量充足，配合集團穩健執行展店策略，讓8月營收持續獲得成長動能。

此外，8月八方雲集品牌持續推出新品「古早味排骨」，並且將經典商品「皮蛋豆腐」敲碗回歸，雙雙成為消費者熱門選擇；加上美國第12家門市於8月開始，首次完整貢獻單月營收，也同步挹注營運表現，讓整體業績持續維持成長態勢。

9月26日為國際水餃日，八方雲集一直是水餃領導品牌，將在台灣、香港、美國三地門市共同邀請消費者一起品嚐道地水餃，歡慶這個很特殊屬於水餃的節日，八方雲集集團進一步指出，「水餃一直是我們的核心商品，國際水餃日正是向全球消費者展現八方雲集全球品牌的水餃魅力，也讓更多消費者認識國際水餃日。」

截至8月底，集團全球總店數維持1,374家，其中台灣1,284家、香港78家、美國12家。八方雲集持續執行「汰弱留強」的展店策略，確保每家門市都能發揮最大營運效益，在衝刺第3季表現的同時，公司也將持續研發高毛利新品以豐富門市銷售品項數量，像是八月份八方雲集新上市的「古早味排骨」跟網路超人氣回歸的「皮蛋豆腐」，還有梁社漢排骨品牌九月推出全新設計商品「橙汁排骨冬粉飯」等，都是為了提供消費者更多元的餐食選擇，而在台灣與美國市場的展店布局維持現有節奏朝目標邁進，期盼在穩健經營基礎上，為股東與消費者創造更長遠的價值。