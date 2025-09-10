台泥營收／8月122億元年減6.1% 前八月961億元年增4.2%

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台泥（1101）10日公告8月合併營收122.1億元，年減6.1%，累計今年前八月合併營收961.3億元，年增4.2%。台泥前八月營收成長主要來自國際化布局。

數據顯示，台泥旗下土耳其OYAK水泥與葡萄牙Cimpor今年累計營收達398.92億元，占整體營收逾四成，成為台泥降低兩岸水泥市場依存度、驅動整體營收成長的關鍵。

台泥自2018年布局土耳其開始，至2024年完成擴大歐非低碳水泥投資，公司的水泥事業營收動能已從兩岸轉向國際市場。因此儘管中國大陸水泥市場因售價調降影響，短期營收下滑，導致台泥8月單月營收下滑，但土葡的營收貢獻成功彌補了缺口。

在新事業方面，台泥持續投入能源轉型，2020年9月成立的台泥儲能快速展現成長潛力，今年1至8月營收較去年同期成長126%；其所建置的台灣E-dReg儲能案場，以195MW的裝置容量高居國內E-dReg市場首位，占比達26%，領先同業，台泥儲能穩定營收已成為台泥多元營收結構中的重要補充。

