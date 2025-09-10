台灣虎航營收／受惠日本市場旺 前八個月約113億元跟去年相當

台灣虎航（6757）8月自結單月營收14.65億元，雖較2024年同期年減約4.3%，但單月班次數較去年同期增加4.1%、收益旅客數增加8.5%、整體載客率達91%，表現亮眼。

受惠日本市場買氣回溫、適逢暑假旺季及海島旅遊需求旺盛，2025年累計前八個月營收約113.1億，與去年同期累計營收113.73億相當，顯示旅遊市場仍維持一定程度的熱絡。累計班次數成長2.3%，累計旅客人次增加2.8%，平均載客率達86%，皆較去年累計同期成長。

台灣虎航將迎來開航11周年，近期已公布將於2025年11月29日於臺北市大佳河濱公園舉辦睽違五年的路跑活動「2025 tigerrun」，當天將抽出100張台灣虎航指定航點來回機票大Fun送！參賽者可獲完賽獎牌及台灣虎航xTHERMOS膳魔師聯名輕水瓶。

除此之外，台灣虎航9日也宣布推出最大規模狂歡周年慶回饋活動，「台虎制霸王」挑戰賽，廣邀全台虎迷，挑戰制霸台灣虎航全航點11區；個人組最大獎項可獲半年不限航點無限次搭乘權，團體組最大獎則可抱回12張不限航點機票。參賽者亦可於9月11日至10月20日將旅遊過程拍攝短影片上傳個人社群帳號並tag指定內容，再於台虎FB或IG社群帳號指定活動貼文下方留言投稿短影片網址，影片貼文按讚數最高者，有機會獲得台灣虎航不限航點雙人機票一組。