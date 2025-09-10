快訊

長榮航營收／8月183億元、年減約8% 前八個月跟去年持平

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空。聯合報系資料照
長榮航空。聯合報系資料照

長榮航（2618）8月客運營收達117.37億元，貨運營收達45.41億元，合併營收達183.25億元，年減8.04%。累計今年1月至8月合併營收達1,470.69億元，跟去年相當接近僅小幅下滑0.02%。

8月客運表現延續暑假的效應，歐洲航線需求持續強勁，平均載客率達9成以上，美洲航線亦為台灣赴美之傳統旺季，載客率近9成；東北亞及東南亞航線主力及旅遊熱點如松山—羽田、福岡、沖繩、吉隆坡、峇里島、峴港及清邁皆維持高載客率，港澳、大陸航線訂位量亦穩定成長。

因應即將到來的日本賞楓及九州地區旅遊需求，自2025年10月26日至2026年3月28日，每周二及周五桃園—福岡航班將增飛一班。另外，看好歐洲旅遊市場，桃園—米蘭航線將自2026年1月16日起增為每日一班，為旅客提供更多元且便捷的航班選擇。

貨運方面，在台灣AI伺服器與半導體設備、東南亞服飾與汽車零件以及中國大陸地區電商等貨源支撐下，整體出貨表現依然穩健。長榮航空持續充分運用客貨機腹艙運能，適時調整貨機機隊配置，穩固貨運營收表現。

