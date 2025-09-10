全宇營收／8月2.42億元、月減4.3% 前八月年增17.9%

全宇生技-KY（4148）10日公布8月合併營收2.4億元，月減4.3%，年減14.3%；累計今年前八月合併營收17.6億元，年增17.9%。

全宇表示，該公司的肥料業務以承接大型種植園標案為主，標案時程分上、下半年進行。近年來因受到疫情、俄烏戰爭、原物料價格大幅波動等諸多影響，標案的定價日期大多落在第1季及第3季中旬，而非過往預期的在上、下半年開始前即完成。2025年度下半年標案已大致底定，整體而言上、下半年需求平均，2、3季為肥料傳統旺季的效應不變。

全宇是馬來西亞生化複合肥料的市場先驅，自1999年成立以來便以土壤地力維護與長期復育為出發點，致力於開發銷售可提升土壤酸鹼值、提高作物對土壤的養分吸收及增加產果量的生化有機複合肥。

全宇目前在馬來西亞有三座廠房、印尼一座廠房，往來客戶以政府關係企業及大型油棕園為主，肥料與微生物的銷售約占整體營收貢獻約九成。近年來隨著全球對永續發展的重視，大型種植園對於生化複合肥的需求及施用意願逐步提升。

不單以肥料銷售為滿，全宇亦投入保健食品開發、發揮在地優勢打開通路。由公司自行配方的保健食品屢次獲得包含馬來西亞「最佳保健食品獎」等多樣獎項、亦在新加坡及汶萊進行銷售，逐步打開東南亞的外銷市場，目前保健食品約占銷售業績的一成左右。