中租控股8月自結獲利16.8億元 EPS 0.98元

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

中租-KY（5871）10日公告2025年8月自結合併營收為新台幣82.3億元，累計1~8月營收為新台幣654.3億元，年減4%，分地區別來看，台灣地區、中國大陸地區及東協地區累計營收分別成長-3%、-10%及5%；若與前月相較，合併營收月增4%，主要係整體利息收入及手續費收入較前月成長，且台灣地區當月售電收入增加。

今日同步公告自結獲利，8月單月自結合併稅後純益新台幣16.8億元，每股稅後純益(EPS)為0.98元，若與前月相較，當月獲利月增13%，主因來自當月營收月增4%，且整體成本費用率控制合宜；累計1~8月合併稅後純益為新台幣136.6億元，年減17%，主要是中國大陸地區累計預期信用減損損失金額，較去年同期增加，累計1~8月合併每股稅後純益(EPS)為7.65元，分營運地區別來看，台灣地區、中國大陸及東協地區，累計獲利分別較去年成長-0.4%, -34%及54%，東協地區以越南及馬來西亞獲利金額及獲利成長較顯著。

