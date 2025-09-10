保瑞營收／8月13億元、年減26.6% 前八月營收年增14.8%

保瑞（6472）10日公告8月合併營收13.7億元，較去年同期衰退26.6%，累計今年前八月合併營收約131.7億元，年增14.8%；若以美金計，8月營收仍較3月低谷為高。

保瑞表示，8月營收衰退係因CDMO（委託開發暨製造服務）業務的Maple Grove廠，自Upsher-Smith營運體系中獨立出來後，配合二個獨立的個體系統上線，使得出貨有所調整；加上因應客戶需求出貨延後，使得學名藥相關業務趨緩，但此為暫時性之情況，遞延之訂單將陸續回補。

保瑞表示，CDMO業務已順利度過整合期，月增17.5%、年增29.7%，已回復年初的動能。今年1至8月CDMO業務年增59.5%，新客戶詢問美國產能的熱度漸升；其中，明尼蘇達州的Plymouth廠區拆分成兩階段出售，占地較小可用做倉庫與包裝線的區域已出售，主要生產線區域目前有多組潛在買家評估中。

此外，保瑞因優化毛利而下架的學名藥產品庫存銷售趨近尾聲，且公司持續積極調整學名藥銷售組合，專科用藥維持雙位數季增，9月起出貨遞延狀況已緩解，截至9月第2周，學名藥拉貨動能逐步復甦，今年全球銷售業務表現與去年相仿，專科藥物的增長以及特殊學名藥第4季的取證仍是後續成長關鍵。