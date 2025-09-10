高雄銀法說會／上半年業務成長 稅前淨利7.46億元、年增15.38%

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

高雄銀行（2836）10日舉辦法人說明會，2025年第2季稅前淨利7.46億元，較去年同期增加0.99億元，成長15.38%；稅前每股盈餘0.39元，較去年同期增加0.02元，成長5.41%，獲利能力穩健增長。

2024年3月高雄銀行完成50億元現金增資案，該行業務動能大幅成長，2025年上半年放款平均餘額2,275億元，較2024年同期增加221億元，成長10.76%；存款平均餘額3,001億元，較同期增加251億元，成長9.13%；受惠於業務成長，帶動上半年淨收益24.32億元，較同期增加3.18億元，成長15.04%；業務量能及淨收益數據皆穩健成長。

代理總經理張榮泰在法說會表示，高雄銀行已於8月經金管會核准辦理「高資產財富管理業務」，積極投入人才培育及商品研發，期許提供更專業、更完整的服務，提升高資產客戶的資產配置效率與整體服務深度，進一步強化財富管理業務競爭力。

陳其邁市長推動金管會與高雄市政府合作設置「亞洲資產管理中心高雄專區」，成為全台第一個示範專區，以「二年有感、四年有變、六年有成」為階段性目標，持續擴大資產管理市場能量，對標國際金融市場。高雄銀行將籌劃進駐高雄專區，辦理保單與保費融資、金融資產組合為擔保融資（Lombard Lending）及家族辦公室等相關業務，協助高資產客戶進行世代傳承和全球布局。

法說會 2836高雄銀

