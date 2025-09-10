光隆營收／8月5.92億元、年減17.2% 客戶交期延後所致

光隆（8916）10日公告8月合併營收5.92億元，年減17.2%；累計前八月合併營收55.58億元，年減0.4%。公司表示，8月成衣業務約有1.04億元因客戶交期延後至9月出貨，若排除此一次性因素，成衣營收實際較去年同期成長5%，顯示基本需求穩健。

在接單動能方面，成衣事業持續為光隆核心，占比維持在六成以上，今年接單金額已超過去年全年，並完成年度目標的96%以上；其中新客戶訂單占比超過一成，顯示客戶基礎持續擴大。

由於美國關稅政策已陸續底定，客戶下單意願趨於穩定，成衣訂單能見度已顯著回升。另外，孟加拉新產能已進入打樣階段，預計於9月底正式接單，下半年也新增兩個歐洲品牌客戶，有助於中長期客戶結構的優化與多元化。

同時，自第3季起，固定收益資產的租金收入也將開始貢獻獲利，每季約1,200萬元，全年合計約4,800萬元，預估每股貢獻約0.3元；此外，部分建案將開始交屋，預計今年下半年可再挹注每股約0.25至0.5元。這些穩定的業外收益，將成為公司持續配息與本業擴展資金來源的一部分。另外，隨台幣回貶，自7月起外幣部位已開始產生兌換利益，大幅消除了第2季匯率震盪劇烈產生的不確定性。

展望後續，光隆強調，雖短期出貨時間調整使單月營收波動，但主要品牌客戶庫存水位已回到正常水準，且因各國關稅政策已趨明朗，訂單能見度提升，第4季接單逐步落實，營運有望回升。在本業需求穩健、固定收益與建案交屋挹注下，光隆對下半年營運維持穩健展望。