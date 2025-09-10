快訊

康霈減重藥三期臨床延後執行 股價跌停、公司急澄清

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

康霈*（6919）9日舉行法說會，透露減肥藥臨床三期延後半年收案的訊息，消息一出，10日開盤一字鎖跌停，股價來到229.5元，成交量超過1.2萬張。

康霈10日下午急發訊息澄清指出，公司是主動選擇「待優化完成，延後半年再開始收案」，以提升查驗登記成功率。

康霈執行長凌玉芳9日在法說會表示，美國FDA對臨床試驗計畫使用的腹部脂肪堆積等級量表（AFRS）有疑慮，建議進行「額外確效研究」，原訂今年10月收案的時程，將延後至2026年的第2季才啟動。

凌玉芳在法說會上強調，FDA對康霈的臨床試驗的設計並沒有意見，安全性與療效的設定也沒有問題，主要與次要療效指標都獲得確認，但就是「心中小宇宙爆發」覺得不夠好，針對臨床試驗中計畫使用的量表進行「額外確效研究」。

凌玉芳於10日發布新聞表示：「我們選擇採納FDA 的建議，重視品質、謹慎，而非只求快速完成，主動將三期收案延後半年，以完成量表優化，可以更加確信完成SUPREME-01與SUPREME-02兩項樞紐三期後，CBL-514非常有機會順利取得查驗登記。」她表示：「這不但讓數據更精準，更有望加速我們與國際藥廠的授權合作進展」。

FDA 法說會

