快訊

影／興達電廠天然氣下午4點外洩未告知大眾？多位里民包圍林欽榮爆推擠

首度襲擊卡達！首都爆炸畫面曝光 以色列聲明認了「目標哈瑪斯高層」

U18世界盃／贏得好苦…中華隊延長賽險勝德國 晉級球隊出爐

世界健身營收／8月9.4億元創新高 宣布拓展墨西哥市場版圖

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

世界健身-KY（2762）9日公布8月合併營收9.4億元，月增2.7%、年增13.6%，創下單月營收歷史新高。公司同時宣布，簽署墨西哥總特許經營協議（MFA），計畫開設至少30家據點，拓展墨西哥市場版圖。

世界健身繼今年6月與巴西簽署MFA，計劃於巴西開設50家據點之後，公司正式宣布完成簽署墨西哥MFA，將開設至少30家據點，進一步擴大全球布局。

世界健身表示，8月營收為公司單月歷史新高，反映健身產業的強勁需求，以及世界健身的市場領導地位。7至8月夏季期間，世界健身新增超過3萬名新會員，私人教練團隊也在過去兩個月，提供超過55萬次一對一個人教練課程，創完課紀錄。

另外，位於新竹縣的竹北華興店，首月即吸引2,650名會員入會，創下公司單月預售會員數紀錄。該分店規劃有游泳池和Kid's World，預計10月開放運動。

展望未來，世界健身董事長柯約翰說，今年公司四大運營區塊：會員收入、私人教練收入、全球加盟及零售業務，營收表現皆有顯著增長，且持續加速成長中，「這對2025年的接下來幾個月和迎接2026年，都是利多訊號。」

世界健身在台第138家新據點──竹北華興店，首月創下在台25年來單月新會員數紀錄，預售佳績說明了台灣健身市場的巨大成長潛力。

柯約翰表示，數字會說話，台灣健身房滲透率仍然偏低，且市場需求強勁。

另外，他提到，這也是世界健身鎖定東南亞市場，作為踏出台灣、海外布局的原因之一，因為東南亞地區滲透率約為3%，幾乎少有高性價比的健身服務，世界健身將會填補這塊市場空白缺口。

健身 營收 東南亞

延伸閱讀

光睡不練！瑜伽墊當床褥 24小時健身房成陸年輕人「睡覺聖地」

NBA／當年被歐尼爾嘲諷來台打球像健身 霍華德：向台灣致敬

影／墨西哥火車撞雙層巴士！釀10死61傷 車頂被削平畫面曝

台塑四寶8月營收失色 年月雙減 前八月同步下滑

相關新聞

凱基金公布8月自結稅後獲利38.97億元 前8月累計145.23億元

凱基金控今（9）日公布8月自結財務數據，單月稅後獲利為38.97億元，今年前8月累計稅後獲利145.23億元，每股盈餘0...

40萬股東看過來！富邦金股票股利0.25元 除權日在25日

富邦金（2881）今年6月股東常會通過，今年擬配發普通股每股現金股利4.25元及股票股利0.25元，合計總股利配發4.5...

大研9月9日上市 每股158元

大研生醫（7780）今（9）日以承銷價每股158元掛牌上市，此次上市前公開承銷申購吸引約46萬人參與，凍結市場資金達72...

日友8月營收月增17% 京鼎增9%

事業與醫療廢棄物處理廠日友（8341）昨（8）日公告8月營收3.72億元，創新高，月增17.01%，年增20.94%；前...

遠雄8月營收年躍增1.1倍 波力8月合併營收年增26%

遠雄（5522）昨（8）日公告，8月營收60.9億元，年增110.9%，改寫近20個月新高紀錄；累計今年前八月營收82....

葡萄王8月合併營收年增5% 雄獅8月營收年減7%

葡萄王（1707）昨（8）日公布8月合併營收報喜，代工客戶在三大強勁需求帶動下，合併營收8.84億元，年增5.4%；累計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。