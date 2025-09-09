世界健身營收／8月9.4億元創新高 宣布拓展墨西哥市場版圖

世界健身-KY（2762）9日公布8月合併營收9.4億元，月增2.7%、年增13.6%，創下單月營收歷史新高。公司同時宣布，簽署墨西哥總特許經營協議（MFA），計畫開設至少30家據點，拓展墨西哥市場版圖。

世界健身繼今年6月與巴西簽署MFA，計劃於巴西開設50家據點之後，公司正式宣布完成簽署墨西哥MFA，將開設至少30家據點，進一步擴大全球布局。

世界健身表示，8月營收為公司單月歷史新高，反映健身產業的強勁需求，以及世界健身的市場領導地位。7至8月夏季期間，世界健身新增超過3萬名新會員，私人教練團隊也在過去兩個月，提供超過55萬次一對一個人教練課程，創完課紀錄。

另外，位於新竹縣的竹北華興店，首月即吸引2,650名會員入會，創下公司單月預售會員數紀錄。該分店規劃有游泳池和Kid's World，預計10月開放運動。

展望未來，世界健身董事長柯約翰說，今年公司四大運營區塊：會員收入、私人教練收入、全球加盟及零售業務，營收表現皆有顯著增長，且持續加速成長中，「這對2025年的接下來幾個月和迎接2026年，都是利多訊號。」

世界健身在台第138家新據點──竹北華興店，首月創下在台25年來單月新會員數紀錄，預售佳績說明了台灣健身市場的巨大成長潛力。

柯約翰表示，數字會說話，台灣健身房滲透率仍然偏低，且市場需求強勁。

另外，他提到，這也是世界健身鎖定東南亞市場，作為踏出台灣、海外布局的原因之一，因為東南亞地區滲透率約為3%，幾乎少有高性價比的健身服務，世界健身將會填補這塊市場空白缺口。