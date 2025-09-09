伸興營收／8月7.5億元 歐洲縫紉機業務市場拉貨力道穩定增溫

全球家用縫紉機製造龍頭伸興（1558）工業，9日公布8月合併營收7.5億元，月增0.2%、年減16.7%。累計前八月合併營收57.23億元、年增2.6%。法人表示，伸興歐洲縫紉機業務市場拉貨力道穩定增溫，全年營運成長可期。

伸興指出，8月主要受惠來自歐洲與美國市場訂單持續穩定拉貨，其中歐洲大型零售通路在店面出貨量顯著增加，帶動主要客戶對於機械式縫紉機等的拉貨力道明顯轉強。

同時，子公司宇隆（2233）在高精密零組件加工與整合能力，穩定貢獻營收及獲利，支撐集團整體營運表現。法人說，伸興隨著策略布局逐步落實，為整體業績注入正面動能，下半年營運有望繳出優於上半年的成績單。

伸興進一步指出，近期全球供應鏈雖受美中貿易摩擦及關稅政策變動干擾，但公司憑藉多年深耕的「在地化供應鏈」策略，有效抵禦外部衝擊並維持穩健的出貨節奏。

伸興從零件加工到組裝檢測，已在越南建立起高度整合且穩定的在地供應鏈體系，在地採購比例高，不僅降低跨國運輸與關稅所帶來的額外成本，也提升了供應效率。

同時，家用縫衣機關鍵零組件鋁合金車殼及外觀件，均已自製多年，展現伸興在確保生產穩定性與品質一致性上的綜效。

展望未來，伸興維持審慎看法，表示將持續深化縫紉機本業技術升級，積極推進中高階及商用機種布局，以提升產品價值與整體市場競爭力。

同時，子公司宇隆正加速向高階製造轉型，導入智慧工廠、人形機器人與e-VTOL（電動垂直起降航空器）等高潛力應用領域，其創造自有品牌TUF ONE行星減速機出貨動能穩健擴大，並逐步延伸至新興應用市場，展現多元化成長動能。