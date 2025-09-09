快訊

影／興達電廠天然氣下午4點外洩未告知大眾？多位里民包圍林欽榮爆推擠

首度襲擊卡達！首都爆炸畫面曝光 以色列聲明認了「目標哈瑪斯高層」

U18世界盃／贏得好苦…中華隊延長賽險勝德國 晉級球隊出爐

伸興營收／8月7.5億元 歐洲縫紉機業務市場拉貨力道穩定增溫

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

全球家用縫紉機製造龍頭伸興（1558）工業，9日公布8月合併營收7.5億元，月增0.2%、年減16.7%。累計前八月合併營收57.23億元、年增2.6%。法人表示，伸興歐洲縫紉機業務市場拉貨力道穩定增溫，全年營運成長可期。

伸興指出，8月主要受惠來自歐洲與美國市場訂單持續穩定拉貨，其中歐洲大型零售通路在店面出貨量顯著增加，帶動主要客戶對於機械式縫紉機等的拉貨力道明顯轉強。

同時，子公司宇隆（2233）在高精密零組件加工與整合能力，穩定貢獻營收及獲利，支撐集團整體營運表現。法人說，伸興隨著策略布局逐步落實，為整體業績注入正面動能，下半年營運有望繳出優於上半年的成績單。

伸興進一步指出，近期全球供應鏈雖受美中貿易摩擦及關稅政策變動干擾，但公司憑藉多年深耕的「在地化供應鏈」策略，有效抵禦外部衝擊並維持穩健的出貨節奏。

伸興從零件加工到組裝檢測，已在越南建立起高度整合且穩定的在地供應鏈體系，在地採購比例高，不僅降低跨國運輸與關稅所帶來的額外成本，也提升了供應效率。

同時，家用縫衣機關鍵零組件鋁合金車殼及外觀件，均已自製多年，展現伸興在確保生產穩定性與品質一致性上的綜效。

展望未來，伸興維持審慎看法，表示將持續深化縫紉機本業技術升級，積極推進中高階及商用機種布局，以提升產品價值與整體市場競爭力。

同時，子公司宇隆正加速向高階製造轉型，導入智慧工廠、人形機器人與e-VTOL（電動垂直起降航空器）等高潛力應用領域，其創造自有品牌TUF ONE行星減速機出貨動能穩健擴大，並逐步延伸至新興應用市場，展現多元化成長動能。

伸興 拉貨

延伸閱讀

石黑浩：虛擬分身結合AI機器人 改變世界契機

11小時增1家 陸AI企業破5000家

人形機器人真正價值在AI！達明陳尚昊揭下個里程碑

上銀打進人形機器人全球百強！打造機械關節與肌肉 還幫CoWoS搬晶圓

相關新聞

凱基金公布8月自結稅後獲利38.97億元 前8月累計145.23億元

凱基金控今（9）日公布8月自結財務數據，單月稅後獲利為38.97億元，今年前8月累計稅後獲利145.23億元，每股盈餘0...

40萬股東看過來！富邦金股票股利0.25元 除權日在25日

富邦金（2881）今年6月股東常會通過，今年擬配發普通股每股現金股利4.25元及股票股利0.25元，合計總股利配發4.5...

大研9月9日上市 每股158元

大研生醫（7780）今（9）日以承銷價每股158元掛牌上市，此次上市前公開承銷申購吸引約46萬人參與，凍結市場資金達72...

日友8月營收月增17% 京鼎增9%

事業與醫療廢棄物處理廠日友（8341）昨（8）日公告8月營收3.72億元，創新高，月增17.01%，年增20.94%；前...

遠雄8月營收年躍增1.1倍 波力8月合併營收年增26%

遠雄（5522）昨（8）日公告，8月營收60.9億元，年增110.9%，改寫近20個月新高紀錄；累計今年前八月營收82....

葡萄王8月合併營收年增5% 雄獅8月營收年減7%

葡萄王（1707）昨（8）日公布8月合併營收報喜，代工客戶在三大強勁需求帶動下，合併營收8.84億元，年增5.4%；累計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。