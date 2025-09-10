快訊

何時降溫？專家：下周後期東北季風帶來首波鋒面 AI模式估有颱風近台

iPhone 17沒漲價還便宜3500元！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格

聽新聞
0:00 / 0:00

聯友登創新板 強漲1.3倍

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

稀有金屬鎢、鈷回收冶煉廠聯友金屬（7610）昨（9）日以承銷價50元在創新板上市，大漲1.34倍，收於117元。該公司表示，規劃第4季將推出更高值化的金屬鈷粉產品，明年單季產能增為約100噸規模，可挹注整體營收獲利。

聯友指出，公司專注於鎢金屬及鈷金屬等高性能材料的回收再製造，目前年出口鎢酸鈉量達2, 500噸，穩居全球前三大。公司主要產品鎢酸鈉 (Na2WO4)，應用於半導體、PCB、國防航太、金屬加工與電動車等關鍵產業，為台積電、蘋果、特斯拉等國際大廠在台鎢金屬唯一合格供應商。

聯友並規劃第4季將推出更高值化的金屬鈷粉產品，主要供應給下游硬質合金製造商。目前金屬鈷粉已完成下游客戶的終端產品認證，預估第4季首批出貨量約10至15噸規模。

台積電 半導體

延伸閱讀

聯友金屬上市漲1.49倍 高值化金屬鈷粉第4季出貨

桃園公有充電樁71槍9月上路！慢充每度電收9元車主喊貴

迎本周重要通膨數據 那指收創新高、史指道指上揚

慕尼黑車展前夕出招 雙B推電動車追擊特斯拉

相關新聞

羅昇雙路出擊 優化智造產線

羅昇（8374）轉投資資騰科技昨（9）日宣布，攜手友達旗下專注綠色技術與智慧科技服務的宇沛永續，透過晶圓外觀瞬檢量測機（...

陽明、萬海8月遇逆風

貨櫃輪今年8月遇到貨量不夠旺，再加上全球運價較去年同期走跌，陽明（2609）、萬海及台驊的等貨櫃輪相關業者8月營收同步出...

汽車零組件廠 營運回溫

美國關稅對汽車零組件產業的影響逐漸淡化，多家業者營收持續回溫，包括廣華-KY（1338）、和大、麗清等都看好下半年表現可...

睿生8月合併營收月增4.5% 攻高階製程

群創旗下睿生光電（6861）昨（9）日公告8月合併營收1.86億元，月增4.5%，年增24%；前八月合併營收14.52億...

儒鴻展望樂觀 大摩喊買

8月為成衣產業歷史旺季，通常是出貨高峰，摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，關稅影響逐步緩解，對於獲利衝擊將降低，其中儒...

世界健身8月合併營收年增13% 墨國拓點

世界健身-KY（2762）昨（9）日公布8月合併營收9.4億元，年增13.6%，創下單月營收歷史新高紀錄。公司同時宣布，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。