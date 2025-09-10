聽新聞
聯友登創新板 強漲1.3倍
稀有金屬鎢、鈷回收冶煉廠聯友金屬（7610）昨（9）日以承銷價50元在創新板上市，大漲1.34倍，收於117元。該公司表示，規劃第4季將推出更高值化的金屬鈷粉產品，明年單季產能增為約100噸規模，可挹注整體營收獲利。
聯友指出，公司專注於鎢金屬及鈷金屬等高性能材料的回收再製造，目前年出口鎢酸鈉量達2, 500噸，穩居全球前三大。公司主要產品鎢酸鈉 (Na2WO4)，應用於半導體、PCB、國防航太、金屬加工與電動車等關鍵產業，為台積電、蘋果、特斯拉等國際大廠在台鎢金屬唯一合格供應商。
聯友並規劃第4季將推出更高值化的金屬鈷粉產品，主要供應給下游硬質合金製造商。目前金屬鈷粉已完成下游客戶的終端產品認證，預估第4季首批出貨量約10至15噸規模。
