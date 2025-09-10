大研生醫掛牌首日漲38%

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

大研生醫（7780）奪年度申購人氣王，昨（9）日掛牌上市，股價以158元上市掛牌，股價最高來到226.5元，以219元收盤，漲幅達38.6%，蜜月行情甜滋滋。

大研生醫董事長張家銘表示，未來將積極布局亞太市場，瞄準健康保健商機，最看好魚油產品成長動能，近期還會推出全新研發的產品，成為推升第4季業績成長新動能。

張家銘指出，大研生醫深獲國際認證與消費者肯定，公司於2025年掛牌上市，目前已在日本展開業務，並積極拓展澳洲保健市場，未來將持續專注研發高品質的保健營養品，為全球消費者提供更安心有感的保健新選擇。

大研生醫2025年上半年營收為新台幣7.89億元，稅後純益1.43億元，年增逾五成，每股純益為2.4元，經營成效相當亮眼。近五年年均營收複合成長率（CAGR）高達88%，展現強勁的成長動能。

