成衣股廣越8月營收創單月歷史新高 振大環球前八月營收增三成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

成衣股廣越（4438）、振大環球（4441）9日公告8月營收，其中，廣越營收大躍進，8月營收28.2億元，月增43.9%、年增20.1%，創下單月歷史新高。振大環球9日風光掛牌，啟動蜜月行情，首日漲幅超過二成，公司同步公告8月營收6.65億元，年減9.38%，主要是受匯率波動及船運遞延因素影響，累計前八月營收48.65億元，年增30.43%。

廣越8月營收表現亮眼，累計前八月營收達123.3億元，年增11.4%，延續穩健成長動能。公司表示，8月受惠於品牌客戶訂單成長，出貨暢旺，營收創下歷史新高佳績。前期延後出貨的訂單陸續安排交付，全年出貨計畫與品牌拉貨需求均如期進行，全年美元營收仍有望再創新高。

廣越董事長吳朝筆表示，過去幾年公司在製程技術與產地配置上深耕布局，如今逐步反映在產能調度速度與交期確實度上。不僅是品牌的重要合作夥伴，也是在產業整併趨勢下展現供應韌性的關鍵節點。

振大環球昨掛牌上市，收盤價來到240元，上漲49.5元，漲幅25.98%。振大表示，受惠於客戶需求持續強勁，今年營收展望不受關稅及台幣升值影響，全年仍可維持三成以上成長。除了既有客戶穩定出貨，公司亦積極開拓新市場，並預計第4季新增訂單挹注動能，第3季營運可望優於第2季，下半年成長態勢持續，預估下半年營運表現也將較上半年亮眼。

振大環球表示，目前訂單能見度拉長到6個月，看到明年2月，在美國對等關稅政策明朗後，客戶下單態度更加積極，急單、追單及轉單效應陸續浮現。為因應需求，公司持續擴張產能布局，明年馬達加斯加、越南與印尼三大產區將同步新增產線，整體產能可望增加至30%。其中，馬達加斯加15%關稅優勢，競爭力遠優於東南亞其他國家，有望在此次美國關稅政策下受惠轉單效應。

