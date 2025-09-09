投資挹注 南山人壽8月獲利月成長3倍、賺25.5億元

南山人壽公布8月獲利，受惠於穩定的經常性收益及資本利得挹注，今年8月合併損益為新台幣25.5億元，月成長3倍起跳，累計1～8月自結獲利為177.3億元。

南山人壽2025年8月合併新契約保費為新台幣67億元，以投資型年金、理財型及高保障商品為銷售主力，加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，整體醫療險商品動能穩健。

南山人壽長期深耕本地保險產業，與全球亞洲保險合作夥伴組織（Global Asia Insurance Partnership，GAIP）理念高度契合，宣布正式成為GAIP組織的一員，與跨國的產官學夥伴攜手縮小亞洲的保障缺口，專注於區域內的應用研究、知識分享與人才培育，共同打造更具風險韌性的亞洲。南山人壽能夠成為台灣第一家加入GAIP的保險業者，說明南山人壽在亞洲保險業中，其保險專業度、創新度、風險管理以及人才培育領域已具相當水準，與亞太多個國家地區站在同一視野、展望未來的無限可能。

南山人壽持續展現數位轉型的領先實力，在國際獎項嶄露頭角，日前獲2025亞洲信譽壽險業顧問獎(Asia Trusted Life Agents & Advisers Awards 2025)，頒發年度最佳數位轉型公司殊榮；同時，南山人壽今年首度參與「Forrester Enterprise Architecture Awards 2025」獎項，即獲得亞太區亞軍肯定，也是今年度唯一獲獎的臺灣保險公司，展現南山人壽在創新科技應用與業務流程智慧化的差異化優勢。