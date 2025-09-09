快訊

陽明營收／8月138億元、年月雙減 累計1,134億元年減23.11%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

貨櫃輪今年8月遇到貨量不夠旺，再加上全球運價較去年同期走跌，使得陽明海運（2609）9日公布8月營收出現年、月雙減。

陽明海運8月營收為138.38億元，較7月營收減少16.46億元，減幅為10.63%，較去年同期營收減少119.22億元，減幅為46.28%；累計前八個月營收為1,134.96億元，較去年同期營收1,476.09億元，減少341.13億元，減幅為23.11%。

針對未來市場展望，陽明表示，隨著美國陸續與英國、日本、歐盟等主要經濟體達成貿易協議，及美中對等關稅暫緩90天至11月10日，緩解市場對全球供應鏈重塑與成本上升的憂慮。

另外，美國聯邦上訴法院裁定川普所實施之對等關稅違法，但法院仍允許現行關稅措施暫時維持至10月14日。川普政府已提起上訴，後續發展之不確定對於整體貿易政策及供應鏈規劃的影響仍需密切關注。

凱基金公布8月自結稅後獲利38.97億元 前8月累計145.23億元

凱基金控今（9）日公布8月自結財務數據，單月稅後獲利為38.97億元，今年前8月累計稅後獲利145.23億元，每股盈餘0...

40萬股東看過來！富邦金股票股利0.25元 除權日在25日

富邦金（2881）今年6月股東常會通過，今年擬配發普通股每股現金股利4.25元及股票股利0.25元，合計總股利配發4.5...

大研9月9日上市 每股158元

大研生醫（7780）今（9）日以承銷價每股158元掛牌上市，此次上市前公開承銷申購吸引約46萬人參與，凍結市場資金達72...

日友8月營收月增17% 京鼎增9%

事業與醫療廢棄物處理廠日友（8341）昨（8）日公告8月營收3.72億元，創新高，月增17.01%，年增20.94%；前...

遠雄8月營收年躍增1.1倍 波力8月合併營收年增26%

遠雄（5522）昨（8）日公告，8月營收60.9億元，年增110.9%，改寫近20個月新高紀錄；累計今年前八月營收82....

葡萄王8月合併營收年增5% 雄獅8月營收年減7%

葡萄王（1707）昨（8）日公布8月合併營收報喜，代工客戶在三大強勁需求帶動下，合併營收8.84億元，年增5.4%；累計...

