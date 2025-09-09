聽新聞
0:00 / 0:00
陽明營收／8月138億元、年月雙減 累計1,134億元年減23.11%
貨櫃輪今年8月遇到貨量不夠旺，再加上全球運價較去年同期走跌，使得陽明海運（2609）9日公布8月營收出現年、月雙減。
陽明海運8月營收為138.38億元，較7月營收減少16.46億元，減幅為10.63%，較去年同期營收減少119.22億元，減幅為46.28%；累計前八個月營收為1,134.96億元，較去年同期營收1,476.09億元，減少341.13億元，減幅為23.11%。
針對未來市場展望，陽明表示，隨著美國陸續與英國、日本、歐盟等主要經濟體達成貿易協議，及美中對等關稅暫緩90天至11月10日，緩解市場對全球供應鏈重塑與成本上升的憂慮。
另外，美國聯邦上訴法院裁定川普所實施之對等關稅違法，但法院仍允許現行關稅措施暫時維持至10月14日。川普政府已提起上訴，後續發展之不確定對於整體貿易政策及供應鏈規劃的影響仍需密切關注。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言