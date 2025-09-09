合庫金前八月獲利143億元、EPS 0.92元 已恢復正成長

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫金（5880）自結8月合併稅後純益19.47億元，較上月減少17.85%，主因核心子公司合庫銀行現金股利較7月股利高峰期入帳減少所致。合庫金累計至8月合併稅後純益143.29億元，較去年同期減少3.65億元或2.48%，EPS為0.92元。

不過，若排除子公司合庫人壽49%非控制權益部分，合庫金個體稅後純益歸屬於母公司業主為143.75億元，已恢復正成長、個體EPS亦正成長1.1%。

主要子公司方面，合庫銀行8月稅後純益17.26億元，較上月20.89億元減少3.63億元或17.38%；較去年同期16.89億元，增加0.37億元或2.19%。由於7月為股利入帳高峰期，8月獲利因此減少，惟利息及手續費收入皆正成長，累積前八月稅後純益143.92億元，較去年同期成長2.01%；動能主要來自利息淨收益年增約15%。

此外，人壽及證券子公司下半年後獲利衰退幅度逐漸收窄中，合庫證券單月獲利1.2億元，累積稅後純益1.48億元。合庫人壽單月獲利0.34億元，累積淨損1.15億元，主要受上半年台幣強升致匯損影響。

